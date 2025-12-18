دبي: ظروف جوية غير مستقرة حتى الغد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة إن الجمهور يمكن أن يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في جميع أنحاء البلاد، مصحوبة بالبرق والرعد والبرد. وستهب رياح قوية من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة. وستتسبب الرياح في تقليل الرؤية الأفقية حيث تثير الغبار والرمال في الهواء.