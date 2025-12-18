دبي: ظروف جوية غير مستقرة حتى الغد

ذكّرت دبي السكان بأرقام الاتصال الطارئة المتاحة لهم حيث من المتوقع أن تشهد الإمارة ظروف جوية غير مستقرة من الأربعاء 17 ديسمبر إلى الجمعة 19 ديسمبر.
ستشهد الإمارة هطول أمطار متفاوتة الشدة، والتي ستحدث بشكل متقطع وفي مناطق متفرقة. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرات للسكان بالبقاء في الداخل، وتوخي الحذر واتباع أي تعليمات تصدرها السلطات.
من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 65 كم/ساعة - وهذا يعتبر سرعة عالية وستؤدي إلى تقليل الرؤية بسبب الغبار والرمال المتطايرة.
بالنسبة لأولئك الذين يخططون للذهاب إلى الشاطئ، توخوا الحذر حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 9 أقدام في الخليج العربي وبحر عمان.
جلبت فترة من الأنظمة ذات الضغط المنخفض فوق الشرق الأوسط أمطارًا غزيرة خلال الأسبوع الماضي. ستشتد الظروف يوم الخميس، مع توقع حدوث عواصف رعدية في المنطقة. بينما ستؤثر العاصفة على السعودية خلال النهار، ستتحرك شرقًا نحو الإمارات وقطر بحلول الليل، وفقًا لبي بي سي ويذر.
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قصته في إنستغرام، طالبًا من السكان 'الاستعداد' للطقس الممطر - مع صورة للسماء الرائعة في دبي.
كما شارك فيديو لتوقعات الطقس من Windy، والذي يمكنك رؤيته أدناه:
أصدرت السلطة في هذه الأثناء إرشادات السلامة للسكان:
ابتعد عن الأودية والمناطق التي تتجمع فيها المياه أثناء هطول الأمطار.
تجنب المناطق الجبلية.
تجنب الذهاب إلى البحر.
توخى الحذر أثناء القيادة وقلل السرعة.
احصل على المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة واتبع التحديثات الصادرة عن السلطات الحكومية المعنية.
إليك قائمة بالأرقام للاتصال في حالة الطوارئ:
الدفاع المدني: 997
الإسعاف: 998
شرطة دبي: 999
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا): 991
هيئة الطرق والمواصلات (RTA): 800 9090
بلدية دبي: 800 900
هيئة الصحة بدبي: 800 60
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة إن الجمهور يمكن أن يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في جميع أنحاء البلاد، مصحوبة بالبرق والرعد والبرد. وستهب رياح قوية من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة. وستتسبب الرياح في تقليل الرؤية الأفقية حيث تثير الغبار والرمال في الهواء.