"طيران الإمارات" تُلغي رحلاتها إلى لشبونة غداً لإضراب في البرتغال

ألغت طيران الإمارات رحلاتها المتجهة إلى لشبونة، البرتغال، يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، بسبب إضراب عام في الدولة الأوروبية.

وقالت الناقلة الوطنية لدبي إنها ألغت الرحلة رقم EK191 من دبي إلى لشبونة والرحلة رقم EK192 من لشبونة إلى دبي يوم 11 ديسمبر. كما أعلنت عن إلغاء الرحلة رقم EK193 من دبي إلى لشبونة ورحلة العودة رقم EK194 من لشبونة إلى دبي غداً.

وفي إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت أكبر ناقلة دولية في العالم إنها لن تقبل المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي على رحلات معينة متجهة إلى لشبونة غداً.

وقالت في الإشعار: "لن يتم قبول العملاء الذين يمرون عبر دبي على الرحلتين EK191 و EK193 في 11 ديسمبر للسفر من نقطة انطلاقهم. يجب على العملاء المتأثرين الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بنا للحصول على خيارات بديلة. ويُطلب من العملاء الذين حجزوا من خلال وكالة سفر الاتصال بوكالتهم لإعادة الحجز".

ومن المتوقع أن ينضم ما يقرب من نصف القوى العاملة في البرتغال إلى الإضراب احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية المخطط لها لقانون العمل.

ومن المرجح أن يعطل الإضراب نظام النقل العام بشكل كبير في الدولة الأوروبية. وكانت الناقلة الوطنية للبرتغال قد بدأت بالفعل بإلغاء خدماتها وإبلاغ الركاب بالاضطراب.

تحظى لشبونة بشعبية كبيرة بين السياح حول العالم، بما في ذلك القادمون من الإمارات، بسبب مزيجها الآسر من السحر التاريخي، والثقافة النابضة بالحياة، والطعام اللذيذ، والقدرة على تحمل التكاليف مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى. وتُعرف المدينة أيضاً بكونها مركزاً متنامياً للرحالة الرقميين، مما يجذب ملايين السياح سنوياً.