دبي : طفل يحضر حفل تخرج والديه في الجامعة
ساد صخب الحماس قاعة الاحتفالات، حيث ارتدى الخريجون قبّعاتهم وزيهم، فيما التقطت الكاميرات الصور وسط أجواء من الفخر والاعتزاز. وبين وجوه المبتهجة، وقف الزوجان "شين" و"فان يانغ" جنباً إلى جنب، يحملان طفلهما بين ذراعيهما. لم تكن هذه مجرد حفلة تخرج - بل كانت احتفالاً برحلتهما المشتركة.
وقالت "شين" في حديثها لصحيفة "خليج تايمز ": "لم نخطط أبداً لحدوث هذا. عندما التحقت بجامعة "ولونجونج" في دبي لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال في يناير 2021، كان زوجي "فان" قد بدأ دراسته بالفعل قبل عام. لذلك، اعتقدنا أن تخرجنا سيكون في أوقات مختلفة تماماً".
ولكن القدر كان له خطط أخرى.
تذكر "فان" كيف بدأ كل شيء: "انضممت إلى الجامعة في عام 2020 لدراسة الإدارة المالية وماجستير إدارة الأعمال. في ذلك الوقت، كانت "شين" تعمل محاسبة في إحدى شركات الطيران، وتم تعليق الرحلات الجوية بسبب الوباء. كانت في المنزل، وشجعتها على التقدم أيضاً. قلت لها: "هذا هو الوقت المثالي للحصول على شهادتك"".
التحقت "شين" ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال، لكن الرحلة لم تكن سهلة. قالت: "كان عليّ أن أتعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. كانت لغتي الإنجليزية ضعيفة للغاية في البداية، وواجهت صعوبة في فهم المحاضرات. دفعني "فان" إلى الاستمرار. كان يخبرني: "شاهدي مقاطع فيديو على يوتيوب، وتدربي، ولا تستسلمي". لقد كان دائماً أكبر داعم لي".
لقد أصبح حلم الزوجين بالدراسة معاً حقيقة واقعة. فقد أمضيا ساعات لا حصر لها في المكتبة، جنباً إلى جنب، يدرسان مقرراتهما الدراسية. "كنّا نجلس هناك لساعات، ونساعد بعضنا البعض حيثما أمكننا. كانت تلك من أفضل اللحظات - فقط نحن الاثنان، نعمل معاً لتحقيق أهدافنا".
التخرج مع طفل
ولكن في عام 2022، كان للحياة خطط أخرى عندما اكتشفت "شين" أنها حامل. واعترف "فان": "في البداية، كانت صدمة. كنّا نوفّق بين العمل والدراسة، والآن لدينا طفل في الطريق. لقد شعرنا بالإرهاق، لكننا قررنا أن نتخذ خطوة بخطوة".
أخذت "شين" استراحة لمدة فصل دراسي واحد خلال الفصل الدراسي الشتوي للتركيز على حملها. وُلد طفلهما في يونيو 2023، ممّا أضاف فرحة أخرى ومسؤولية إلى حياتهما. أضافت "شين": "كانت تلك الأشهر صعبة، لكن بالنظر إلى الوراء، كانت أيضاً من أكثر الأشهر التي لا تُنسى. لم نكن نبني حياتنا المهنية فحسب؛ بل كنّا نبني أسرتنا".
في البداية، كان من المقرر أن يتم حفل تخرجهما بعد أشهر. أكمل "فان" شهادة التخرج في يناير 2024، بينما أنهت "شين" شهادتها في مايو. قالت شين: "اعتقدنا أننا سنقيم احتفالين منفصلين. ولكن بعد ذلك، في بداية العام، أرسلت الجامعة بريداً إلكترونياً يفيد بأن جميع الخريجين من هذا العام سيكونون جزءاً من حفل أكتوبر".
كان الخبر بمثابة حلم تحقق. وأكدّ "فان": "كنّا متحمسين للغاية. كان التخرج معاً شيئاً لم نكن نعتقد أنه ممكناً أبداً، ولكن ها نحن ذا، نستعد للمشي على المسرح جنباً إلى جنب".
كان يوم الحفل مليئاً بالعواطف. انضم إليهما طفلهما وأم "شين" لالتقاط الصور، لتوثيق تتويج سنوات من العمل الشاق، والتضحية، والمرونة. قالت "شين": "إن وجود طفلنا في صورة التخرج جعل الأمر مميزاً للغاية". "لم يعد الأمر يتعلق بنا فقط - لقد كان يتعلق بعائلتنا. لا تسير الحياة دائماً كما هو مخطط لها"، وتابع "فان" قائلًا: "الدراسة معاً، وأن نصبح والدين، والآن التخرج معاً - كانت تجربة صعبة، وجميلة، ولا تُنسى".
خطيبان في الحرم الجامعي
وعلى نحو مماثل، بدأت قصة حب "شروتي غانيش" و"فينيت جارميلا" في أروقة جامعتهما في جامعة "ولونجونج" في دبي، حيث كانا يدرسان للحصول على درجة الماجستير في التسويق. تذكرت "شروتي": "لقد حضرنا عدّة فصول دراسية معاً خلال فصولنا الدراسية، وهكذا التقيت به". في البداية، كانا في مجموعات مختلفة، لكن شغفهما المشترك بالتسويق جعلهما من الطلاب المتفوقين في فرقهما. قالت "شروتي" وهي تتأمل كيف نشأت صداقتهما من الاحترام المتبادل لعمل كل منهما: "كانت المنافسة شديدة وممتعة بيننا. كنّا نرسل مهامنا إلى بعضنا البعض بعد تقديمها ونحصل على تعليقات".
ومع انتهاء الفصل الدراسي، تعمقت علاقتهما. أضافت "شروتي": "مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي، أدركنا أننا متوافقان على جبهات أخرى أيضاً. لقد اكتشفنا الشخص الذي يقف وراء العمل، وهنا وقعنا في حب بعضنا البعض". بدؤوا في الارتباط على المستوى الشخصي، حيث اقتربوا من بعضهم البعض بفضل قيمهم المشتركة، وتوجهاتهم العائلية، ولغة التيلجو المشتركة.
تذكرت "شروتي" لحظة محورية: "كنّا متحمسين للغاية لسلوك المستهلك في مهمة على جزيرة في الإمارات العربية المتحدة. لقد أعجبت حقاً بالطريقة التي بدأ بها العرض ومنظوره للأشياء". أشعل هذا الإعجاب رغبتها في معرفة "فينيت" بشكل أعمق.
وفي استرجاع للحظات ظلت عالقة في ذهن "فينيت"، قال الشاب البالغ من العمر 30 عاماً: "لقد وصفت لي نوع الزوجة التي اعتقدت أنني سأحصل عليها، وفي تلك اللحظة، وصفت لي السمات التي تمتلكها. وأدركت أيضاً أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية".
كما ازدهرت علاقتهما خارج الفصل الدراسي. فقد كان الجانب المرح من شخصية "فينيت" يوازن بين نهجه الجاد في التعامل مع العلاقات، حيث تصفه "شروتي" بحب بأنه "ممتع وخفيف الظل" ولكنه يتمتع بحس قوي بالمسؤولية. وقالت "شروتي": "لم أكن أبحث عن شريك حياة فحسب؛ بل كنت أريد أفضل صديق".
وبعد فترة وجيزة، أصبحت خطوبتهما مميزة بفضل فكرة "فينيت" الفريدة بوضع الخاتم في كرات "بوكيمون"، وهي تفصيلة مرحة تعكس حبه للمرح. وأضافت "شروتي": "لقد كانت فكرة بسيطة وجعلت اللحظة أكثر خصوصية".
كما شارك الزوجان لحظة خاصة في حفل تخرجهما. وأردفت "شروتي" قائلة: "لقد كان الأمر خاصاً حقاً لأننا أنهينا دراستنا في أوقات مختلفة، لكننا أقمنا نفس الحفل. حتى أنه تم تسمية أسمائنا واحداً تلو الآخر"، مؤكدة أنهما من المقرر أن يعقدا قرانهما في فبراير من هذا العام.
من زملاء الدراسة إلى زوجين
بالنسبة لـ"عزام شيراج"، فقد صادف اسم "عائشة عزام" لأول مرة عندما كان هو وزوجته في نفس المدرسة، لكن في ذلك الوقت لم يكن بينهما تواصل.
"كنت أعرف أن هناك شخصاً يُدعى "عائشة عزام"، وقد أثار صدفة حمل نفس اللقب فضولي. حتى بعد الزواج، ظل لقبها كما هو. كنّا في مدرسة إسلامية، لذلك كان للبنين والبنات فصول دراسية منفصلة، ولم تتح لي الفرصة أبداً لمقابلتها في ذلك الوقت. بعد المدرسة، انتقلت لدراسة إدارة الضيافة في معهد يقع في قرية المعرفة بدبي". خلال هذا الوقت اكتشف "عزام" وزوجته أن لديهما صديقاً مشتركاً. وأضاف الوافد الباكستاني: "ذكر هذا الصديق أن "عائشة" التحقت أيضاً بنفس المعهد".
لقد اشتعل الفضول القديم مرة أخرى، وانتهى الأمر بالثنائي اللذين أصبحا بالغين الآن بالالتقاء في الكلية. في البداية كانا يتبادلان الملاحظات والمعلومات فقط، "لكن على مدار السنوات القليلة التالية، أصبحنا أقرب وقررنا الزواج. في البداية كان هناك الكثير من المقاومة من عائلتي، ولكن بعد 13 عاماً الآن، أصبحت هي أفضل زوجة ابن وزوجة شقيق في المنزل"، كما قال الأب لثلاثة أبناء.