دبي : طفل يحضر حفل تخرج والديه في الجامعة

وعلى نحو مماثل، بدأت قصة حب "شروتي غانيش" و"فينيت جارميلا" في أروقة جامعتهما في جامعة "ولونجونج" في دبي، حيث كانا يدرسان للحصول على درجة الماجستير في التسويق. تذكرت "شروتي": "لقد حضرنا عدّة فصول دراسية معاً خلال فصولنا الدراسية، وهكذا التقيت به". في البداية، كانا في مجموعات مختلفة، لكن شغفهما المشترك بالتسويق جعلهما من الطلاب المتفوقين في فرقهما. قالت "شروتي" وهي تتأمل كيف نشأت صداقتهما من الاحترام المتبادل لعمل كل منهما: "كانت المنافسة شديدة وممتعة بيننا. كنّا نرسل مهامنا إلى بعضنا البعض بعد تقديمها ونحصل على تعليقات".