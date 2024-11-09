دبي: طفل من ذوي الهمم يصبح شرطياً ليوم واحد
تحققت أمنية طفل من ذوي الهمم بأن يصبح شرطياً، بفضل شرطة دبي، حيث تمكن الصبي من تحقيق حلمه ليوم واحد.
في مبادرة طيبة، حقق مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أمنية الطفل مطر محمد الكتبي، برفقة شقيقته شيخة الكتبي، في تجربة يوم عمل كضابط شرطة.
ولجعل التجربة لا تُنسى، زودت شرطة دبي الكتبي وشقيقته بالزي الرسمي للشرطة قبل اصطحابهما في جولة ميدانية في سيارة تيسلا سايبرترك الأنيقة، وهي إضافة حديثة لأسطول دوريات شرطة دبي السياحية الفاخرة.
وكجزء من هذه التجربة، قامت شرطة دبي أيضًا بمنح الكتبي جولة في مركز الشرطة الذكي (SPS)، مما سمح له باستكشاف مجموعة الخدمات الذكية المتاحة للمجتمع وأصحاب الهمم. وتضمن اليوم عرضًا قدمته وحدة K9، حيث أتيحت للكتبي فرصة رؤية الكلاب البوليسية وهي تعمل، إلى جانب هدية تذكارية خاصة.
جاءت هذه المبادرة في إطار برنامج "إسعاد الأطفال"، الذي تم تصميمه لتحقيق أحلام الأطفال، كجزء من التركيز الاستراتيجي لشرطة دبي على سعادة المجتمع وتعزيز استراتيجيتها لأصحاب الهمم.