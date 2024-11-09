دبي: طفل من ذوي الهمم يصبح شرطياً ليوم واحد

وكجزء من هذه التجربة، قامت شرطة دبي أيضًا بمنح الكتبي جولة في مركز الشرطة الذكي (SPS)، مما سمح له باستكشاف مجموعة الخدمات الذكية المتاحة للمجتمع وأصحاب الهمم. وتضمن اليوم عرضًا قدمته وحدة K9، حيث أتيحت للكتبي فرصة رؤية الكلاب البوليسية وهي تعمل، إلى جانب هدية تذكارية خاصة.