دبي: طالب يطور وحدة ذكية لتحسين استجابة الطوارئ لكبار السن

قال آراف لصحيفة خليج تايمز خلال مقابلة "لا يتعلق الأمر فقط بإنشاء التكنولوجيا؛ بل يتعلق بإعطاء صوت لأولئك الذين لا يتم الاستماع إليهم غالباً". قال الطالب البالغ من العمر 17 عاماً والذي يدرس في مدرسة جيمس ويلينجتون الدولية في دبي "لم يكن هدفي إنشاء عصا مشي جديدة تماماً، حيث يجد العديد من كبار السن أنه من غير الملائم استبدال العصا التي يستخدمونها بالفعل أو شراء أي شيء باهظ الثمن. لذلك، ركزت على تصميم وحدة يمكن ربطها بسهولة بأي عصا موجودة وتحويلها إلى جهاز "ذكي".