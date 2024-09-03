دبي: طالبة كفيفة تتميز في الشهادة الدولية للتعليم الثانوي
في سن السابعة، بدأت "منة الله معاوية" بإطفاء الأضواء في غرفتها، معتقدة خطأً أنها هي من تقوم بتشغيلها. كانت هذه اللحظات بمثابة لقاء مبكر لها مع واقعها الناشئ عندما أدرك والداها أن "هناك شيئًا خاطئاً للغاية".
على الرغم من فقدانها التدريجي لبصرها على مر السنين، إلا أنها لم تسمح له أبداً بوقف تطلعاتها وطموحاتها.
تحدت طالبة الصف الثاني عشر كل الصعاب وحصلت على درجات 3A+ و1A في امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي IGCSE الأخيرة.
"لقد ولدت مصابة بالجلوكوما، لذا واجهت تحديات منذ البداية، بدأت أفقد بصري في سن السادسة أو السابعة، كان والداي على علم بالفعل بأنني سأفقد بصري في النهاية"، أوضحت منة الله، ثاني أكبر أشقائها الخمسة.
"لقد كانوا يحاولون طوال الوقت تزويدي بالموارد اللازمة وبدأوا في تعليمي طريقة "برايل". لذلك، عندما فقدت بصري بالكامل، كنت أعرف بالفعل كيفية الكتابة بطريقة برايل والآن أستطيع الكتابة بالأبجدية الإنجليزية أيضاً."
أثناء امتحاناتها، تم تعيين كاتب لها ليقرأ الأسئلة لها.
وأضافت الطالبة في مدرسة أكسفورد، وهي جزء من برنامج تعليم LEAMS، "كنت أقدم الإجابات، وكان هو يكتبها. وقد اختارت المدرسة بعناية العديد من المرشحين المؤهلين الذين استوفوا متطلبات كامبريدج".
وعندما سُئلت عما إذا كانت تتوقع مثل هذه النتائج الجيدة، ذكرت منة الله أن جزءاً من اعتقادها أنها ستنجح.
"لقد توقع أساتذتي أيضًا هذه الدرجات وكانوا واثقين تمامًا من أنني سأحقق نتائج جيدة. اعتدت الدراسة لمدة أربع إلى خمس ساعات على الأقل يوميًا بعد المدرسة. لذا، لا شك أن الأمر كان يتطلب الكثير من العمل الشاق، لكن مدرستي ومعلمي وعائلتي لعبوا جميعًا دورًا فعالاً في نجاحي"، كما قالت.
التحديات
ومع ذلك، في سعيها لتحقيق النجاح، كان عليها التغلب على العديد من العقبات على طول الطريق.
"عندما كنت أصغر سنًا، واجهت تحديات في تعلم اللغة الإنجليزية حيث ذهبت إلى المدرسة في عُمان حيث كان التعليم يُقدم باللغة العربية في المقام الأول. لكن اللغة الإنجليزية هي الطريقة التي تعمل بها معظم التقنيات في الوقت الحالي، لذا يتعين عليك استخدامها معظم الوقت. كانت مشكلتي هي كيفية استخدام التكنولوجيا في البداية، خاصة وأنني لا أستخدم أي نوع من الأجهزة الخاصة. أستخدم فقط الهاتف العادي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث يقرأ الهاتف النص نيابة عني"، قالت منة الله.
وأشارت إلى أنها في بداية كل عام كانت تواجه صعوبة في التنقل داخل المدرسة والعثور على فصلها الدراسي.
"لكن الآن يمكنني الحصول على المساعدة من طلاب آخرين، وقد بدأت مؤخراً في استخدام عصا، وهو ما أحدث فرقًا كبيرًا. الآن لا أؤذي نفسي أو أصطدم بالأشياء، وأعتقد أن هذا كان مفيدًا حقًا"، هكذا قالت الطالبة السودانية الأمريكية التي انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة قبل عامين من سلطنة عمان.
"تركت كل همومي خلفي"
وأكدت منة الله، التي تخطط للحصول على شهادة في القانون، أن الجري هو طريقتها المفضلة لرفع روحها المعنوية عندما تشعر بالاكتئاب.
"أستمتع بقضاء وقتي في الهواء الطلق، وخاصة على الشاطئ وفي الحديقة. أحب المشي والجري، وعندما أركض أشعر وكأنني أترك ورائي كل همومي وكل ما يزعجني."
وفي رسالة وجهتها إلى أي شخص قد يمر بتحديات مماثلة لتحدياتها، أكدت منة الله أنه "من الطبيعي تماماً أن تشعر بالحزن في بعض الأحيان".
وأضافت: "من الطبيعي أن تشعر بالإرهاق في بعض الأحيان، ولكن من المهم أن تنهض بنفسك وتسعى إلى الاستقلال. أنا أفهم مدى صعوبة الأمور، وآمل بصدق أن يتمكن هؤلاء الأشخاص في النهاية من التغلب على صراعاتهم والخروج منها أقوى".