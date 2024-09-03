دبي: طالبة كفيفة تتميز في الشهادة الدولية للتعليم الثانوي

"عندما كنت أصغر سنًا، واجهت تحديات في تعلم اللغة الإنجليزية حيث ذهبت إلى المدرسة في عُمان حيث كان التعليم يُقدم باللغة العربية في المقام الأول. لكن اللغة الإنجليزية هي الطريقة التي تعمل بها معظم التقنيات في الوقت الحالي، لذا يتعين عليك استخدامها معظم الوقت. كانت مشكلتي هي كيفية استخدام التكنولوجيا في البداية، خاصة وأنني لا أستخدم أي نوع من الأجهزة الخاصة. أستخدم فقط الهاتف العادي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث يقرأ الهاتف النص نيابة عني"، قالت منة الله.