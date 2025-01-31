دبي: طالبة عبقرية تحدث ضجة بكتابها عن الفيزياء الفلكية

وأضافت الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً: "أردت أن أجعل هذه النظريات المعقدة في متناول الجميع، وأن أحللها إلى مصطلحات بسيطة، بتوجيه من والدي الذي يعمل عالم رياضيات وعلماء فيزياء فلكية آخرين. أحد فصولي المفضلة هو الفصل الأخير، "نظرية كل شيء"، حيث قمت بتحليل أهم النظريات في علم الفلك. هناك العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام، مثل ثنائية الموجة والجسيم، حيث يكون الضوء موجة وجسيماً في نفس الوقت، لكن الكثيرين لا يدركون كيف تم تحقيق هذا الاكتشاف الرائد. هذا هو النوع من الفضول والاستكشاف الذي أهدف إلى مشاركته".