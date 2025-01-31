دبي: طالبة عبقرية تحدث ضجة بكتابها عن الفيزياء الفلكية
طالبة في الصف التاسع بإحدى مدارس دبي تُحدث ضجة ليس فقط في الإمارات بل أيضاً في الخارج، مدفوعة بشغفها بعلم الفلك واستكشاف أسرار الكون.
وقد بدأت رحلتها برسالة مفتوحة حول مسبار الأمل الإماراتي، ممّا أدى إلى اجتماعها مع معالي "سارة الأميري"، وزيرة التربية والتعليم، وألهمها لكتابة "الفيزياء الفلكية للعقول الشابة"، وهو كتاب كشفت عنه في مهرجان طيران الإمارات للآداب يوم أمس الخميس.
وفي حديثها لصحيفة "خليج تايمز" عن رحلتها في الكتابة، قالت "أوندريلا ماجومدار": "عندما أجريت المناقشة مع معالي "سارة الأميري"، وجدت نفسي أفكر في أعمال علماء فلك آخرين وأتعمق في مجالات علم الفلك التي لم أكن على دراية بها، وخاصة التعقيدات النظرية. دفعني هذا إلى إجراء بحثي الخاص، وعندها قررت كتابة كتاب - كتاب من شأنه أن يعزّز معرفتي ".
باعتبارها قارئة نهمة، كان هدفها بسيطاً - إلهام علماء الفلك الشباب الناشئين الذين يشتركون في نفس الفضول الذي كانت تتمتع به.
وأضافت الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً: "أردت أن أجعل هذه النظريات المعقدة في متناول الجميع، وأن أحللها إلى مصطلحات بسيطة، بتوجيه من والدي الذي يعمل عالم رياضيات وعلماء فيزياء فلكية آخرين. أحد فصولي المفضلة هو الفصل الأخير، "نظرية كل شيء"، حيث قمت بتحليل أهم النظريات في علم الفلك. هناك العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام، مثل ثنائية الموجة والجسيم، حيث يكون الضوء موجة وجسيماً في نفس الوقت، لكن الكثيرين لا يدركون كيف تم تحقيق هذا الاكتشاف الرائد. هذا هو النوع من الفضول والاستكشاف الذي أهدف إلى مشاركته".
رحلة الكتابة
بدأت الشابة الهندية المغتربة بالبحث في مصادر مختلفة مثل المحاضرات، ومقاطع الفيديو، والكتب المدرسية - على الرغم من أن بعض المفاهيم كانت صعبة الفهم في البداية. وأوضحت أنه بمرور الوقت، بنت أساساً في موضوعات أساسية، من خلال البحث بعناية وقراءة الكتب حول الفيزياء الفلكية التي قدمها لها والدها.
"في السنة الثانية، بدأت في تأليف كتابي الخاص، ولكنني واجهت بعض الشك في ذاتي وقليلاً من قفلة الكاتب، حيث لم أكن متأكدة من دقة فهمي. وللتغلب على هذا، عرّفني والدي على عالم فيزياء فلكية متمرس ساعدني في تحسين كتابتي، وضمان تصحيح أي جوانب تقنية."
أكّدت طالبة دبي "انترناشيونال أكاديمي البرشاء" أن مصدر إلهامها الذي استمدته من مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ ينعكس أيضاً في كتابها.
"لقد تشرفت أيضاً بالحصول على موافقة صاحبة السمو الملكي على كتابي، وهو ما أقدره حقاً. لقد كان هذا مصدراً كبيراً للتشجيع ورحلة مهمة بالنسبة لي، خاصة أنه كتابي الأول على الإطلاق"، كما قالت المؤلفة الناشئة، التي يتوفر كتابها المكون من 110 صفحات الآن على موقع أمازون.
كما تتعاون "أويندريلا" بانتظام مع علماء من جامعة برينستون، والمركز الوطني للبحث العلمي، ووكالة ناسا في إعداد مقاطع فيديو لإثارة اهتمام الجماهير الشباب بالعلوم وعلم الفلك.
الثقوب السوداء، مستقبل الفيزياء الفلكية
كانت المتحدثة الرئيسية في مؤتمر "إكس بانس 2024"، حيث أسرت الجمهور بآرائها حول الثقوب السوداء ومستقبل الفيزياء الفلكية، لتصبح واحدة من أقوى الأصوات الشبابية في هذا المجال.
"لقد فوجئت، بفضل مدوناتي الصوتية على اليوتيوب، بدعوتي للتحدث في الفعالية، فأصبحت أصغر شخص على المسرح، محاطة بحائزين على جائزة نوبل وعلماء. في البداية، شعرت بالتوتر لأنها كانت المرة الأولى التي أقف فيها على خشبة المسرح الحقيقية. ساعدتني والدتي على كيفية التحدث والمشي على المسرح. وساعدني والداي حقاً في التدرب على عرضي التقديمي في المنزل. في النهاية، شاهدت مقطع فيديو عن "أينشتاين" و"فيثاغورس"، ممّا ألهمني بشكل أكبر لاختيار الموضوع: لغز الثقوب السوداء."
وفي معرض حديثها عن تفاعلها مع الدكتور "شون كارول"، أحد أشهر علماء الكونيات، والذي كان تأثيره دائماً مصدر إلهام لشغفها بهذا الموضوع، أضافت: "استجمعت شجاعتي وذهبت إليه وأخبرته عن اهتماماتي. إنه محاور رائع يمزج بين الفيزياء والفلسفة بشكل جيد حقاً".
عازمة على نشر معرفتها وزيادة الوعي حول الكون، كرّست نفسها لمشاركة الأفكار التي يمكن أن تثير الفضول.
وفي وقت لاحق، التقت بالسيدة "عائشة عبد الله ميران"، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، التي دعتها إلى مكتبها، وهناك شاركت كتابها الذي نال تمثيلها في مهرجان طيران الإمارات للآداب المرموق.
"إنها سيدة ملهمة للغاية. لقد وجهت لي العديد من الأسئلة. كما أرغب في ترجمة كتابي إلى اللغة العربية قريباً وآمل أن يثير هذا الكتاب اهتمام الآخرين بالكون اللامتناهي وأسراره."