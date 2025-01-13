دبي: طائرات"درون" لمراقبة المباني الشاهقة تعزيزاً للسلامة
مبادرة طائرات بدون طيار لمراقبة المباني الشاهقة في أحياء أبراج بحيرة جميرا و"أب تاون دبي" لتعزيز "قدرات الاستجابة للطوارئ والمراقبة عن بعد في الأماكن الشاهقة".
وفي حالة نشوب حريق في المباني الشاهقة أو غيرها من حالات الطوارئ، فإن هذه المبادرة الجديدة سوف تعزز قدرة مركز دبي للسلع المتعددة وشرطة دبي على التعامل مع مثل هذه الظروف بكفاءة وسرعة أكبر.
وسيتم نشر شبكة "دروُن بوكس" المتطورة التابعة لشرطة دبي في منطقة المباني الشاهقة في المجتمعين، مما سيقلل من وقت التنفيذ ويوفر بيانات هامة لاتخاذ القرار أثناء الطوارئ.
من الأهمية بمكان أن الطائرات بدون طيار قادرة على العمل خارج نطاق الرؤية المباشرة، وقد تم تصميمها للاستجابة بسرعة للحوادث وجمع البيانات الحيوية التي تدعم عمليات اتخاذ القرارات.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: "يعد نظام "دروُن بوكس" أحد أكثر تقنيات الطائرات بدون طيار تقدماً في العالم، ويلعب دوراً مهماً في تعزيز السلامة العامة في دبي. ويمثل استخدام نظام "دروُن بوكس" في أحياء أبراج بحيرة جميرا وأب تاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التكنولوجيا في المباني الشاهقة، مما يدل على التزامنا بتوفير أفضل تجربة في جميع مناطقنا".
وقال النقيب محمد عمر المهيري، رئيس مركز أنظمة الطائرات بدون طيار في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن نظام "دروُن بوكس" "أثبت أهميته في تقليل أوقات الاستجابة للطوارئ وتوفير بيانات حيوية لدعم عمليات صنع القرار".
وأضاف أن الهدف هو الاستفادة من هذه "القدرات الجوية لتعزيز السلامة العامة والوعي المتعلق بالظروف الطارئة في واحدة من أسرع المناطق الحرة ومراكز الأعمال نمواً في العالم".
تم اعتماد النظام - الذي طورته شركة "أونداس أوتونوماس سيستمز" وقدمته شركتها الإماراتية "ايروبوتكس دي إم سي سي" من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.