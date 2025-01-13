دبي: طائرات"درون" لمراقبة المباني الشاهقة تعزيزاً للسلامة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: "يعد نظام "دروُن بوكس" أحد أكثر تقنيات الطائرات بدون طيار تقدماً في العالم، ويلعب دوراً مهماً في تعزيز السلامة العامة في دبي. ويمثل استخدام نظام "دروُن بوكس" في أحياء أبراج بحيرة جميرا وأب تاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التكنولوجيا في المباني الشاهقة، مما يدل على التزامنا بتوفير أفضل تجربة في جميع مناطقنا".