دبي: ضبط 9 متهمين ببيع أسطوانات غاز غير مرخصة
ضبطت شرطة دبي 9 أشخاص بتهمة بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، ما يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، كما ضبطت 343 أسطوانة غير مرخصة.
وقد تم توزيع هذه الأسطوانات وتخزينها بطريقة غير آمنة وغير متوافقة مع لوائح السلامة، مما يجعلها عرضة للاشتعال أو الانفجار مما قد يتسبب في أضرار جسيمة.
وأكد العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن الاعتقالات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها شرطة دبي لمكافحة الباعة الجائلين المخالفين لقوانين وأنظمة السلامة.
وقال إن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية المجتمع من السلوكيات أو الظواهر التي قد تسبب الضرر، وتحقيق أعلى مستويات السلامة العامة، وضمان استمرار أمن وسلامة سكان دبي.
وأضاف أن الهيئة ضبطت مركبتين يستخدمهما المتهمون في بيع أسطوانات الغاز غير المرخصة، موضحاً أن هذه الأسطوانات تحتاج إلى معايير وشروط محددة للنقل والتخزين والاستخدام، لأنها قابلة للاشتعال، وحث المجتمع على شراء الأسطوانات من البائعين المرخصين والمعتمدين فقط.