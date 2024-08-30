دبي: ضبط 9 متهمين ببيع أسطوانات غاز غير مرخصة

ضبطت شرطة دبي 9 أشخاص بتهمة بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، ما يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، كما ضبطت 343 أسطوانة غير مرخصة.

وقد تم توزيع هذه الأسطوانات وتخزينها بطريقة غير آمنة وغير متوافقة مع لوائح السلامة، مما يجعلها عرضة للاشتعال أو الانفجار مما قد يتسبب في أضرار جسيمة.