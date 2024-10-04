دبي: ضبط 180 مركبة متهورة وغرامات 50 ألف درهم

أعلنت شرطة دبي، الجمعة، أنها حجزت نحو 180 مركبة في دبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب إثارة الضوضاء وإزعاج المناطق السكنية.

واتخذت القيادة العامة لشرطة دبي قرار حجز 176 مركبة، بسبب «الإزعاج والإخلال بالأمن وهدوء الشارع»، والقيام بـ«حركات خطرة وإصدار أصوات عالية، ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر».