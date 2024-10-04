دبي: ضبط 180 مركبة متهورة وغرامات 50 ألف درهم
أعلنت شرطة دبي، الجمعة، أنها حجزت نحو 180 مركبة في دبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب إثارة الضوضاء وإزعاج المناطق السكنية.
واتخذت القيادة العامة لشرطة دبي قرار حجز 176 مركبة، بسبب «الإزعاج والإخلال بالأمن وهدوء الشارع»، والقيام بـ«حركات خطرة وإصدار أصوات عالية، ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر».
أكد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهر المزروعي، أن شرطة دبي أطلقت حملة مرورية لضبط السائقين المتهورين على مدى ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر، وأسفرت الحملة أيضاً عن تحرير 251 مخالفة للسائقين الذين مارسوا أنشطة بغرض الاستعراض.
وتم رصد هذه المخالفات في مناطق متفرقة بدبي، منها منطقة ند الشبا وشارع الميدان.
وقال المزروعي إن السائقين المتهورين تعمدوا إحداث الفوضى وممارسة سلوكيات غير متوازنة على الطريق، بهدف التصوير لجذب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، والحصول على المزيد من المشاهدات.
وكان معظم المخالفين من السياح القادمين من أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما كان بعض المخالفين من المواطنين.
وأضافت شرطة دبي أن المخالفين يجب أن يدفعوا 50 ألف درهم ليتم الإفراج عن السيارات من الحجز.
وتعد ممارسات مثل القيادة المتهورة وتجاوز الإشارة الحمراء من بين المخالفات المرورية الخطيرة في دبي والتي تتطلب من السائقين دفع 50 ألف درهم للإفراج عن مركباتهم المصادرة.
وتناشد السلطات الجمهور باستمرار بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلامة المرورية عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.