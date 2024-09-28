دبي: ضبط 11 مركبة بسبب القيادة المتهورة

احتجزت شرطة دبي 11 مركبة بسبب مخالفات مرورية شملت القيادة المتهورة، وتنظيم تجمعات غير مرخصة، وإجراء تعديلات غير مرخصة على محرك المركبة أو هيكلها، وإزعاج السكان، وإلقاء القمامة في الطرق العامة.
وتضمنت المخالفات الأخرى تعريض حياة الشخص أو حياة الآخرين للخطر، والتسبب في اضطرابات واضطرابات على الطريق.
وفرضت غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على المركبات المحتجزة، بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2023، للإفراج عن المركبة.
شاهد الفيديو الذي نشرته شرطة دبي هنا:
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن القانون يعاقب المخالفين بحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً أن الشرطة تتعامل بحزم مع هذه السلوكيات.
وحذرت شرطة دبي أيضاً سائقي المركبات بجميع أنواعها من أن القانون يعاقب كل من يعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر.
وطمأن المزروعي الجمهور بأن رجال الشرطة لن يتهاونوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان سلامة كافة مستخدمي الطريق.
وحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية يتم رصدها من خلال خاصية «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.