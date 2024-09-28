دبي: ضبط 11 مركبة بسبب القيادة المتهورة

احتجزت شرطة دبي 11 مركبة بسبب مخالفات مرورية شملت القيادة المتهورة، وتنظيم تجمعات غير مرخصة، وإجراء تعديلات غير مرخصة على محرك المركبة أو هيكلها، وإزعاج السكان، وإلقاء القمامة في الطرق العامة.