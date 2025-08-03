دبي: ضبط متهمين بغسيل الأموال عبر محافظ إلكترونية

حثّت شرطة دبي أفراد المجتمع على تجنّب الانخراط في عروض مشبوهة لفتح حسابات مصرفية أو مشاركة معلوماتهم المصرفية مع جهات غير رسمية، مشددةً على أن مثل هذه الأفعال قد تُورّط الأفراد دون قصد كشركاء في الجريمة، ما يترتب عليه عواقب قانونية وخيمة.