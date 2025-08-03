دبي: ضبط متهمين بغسيل الأموال عبر محافظ إلكترونية

ألقى مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي القبض على شخصين قاما باستغلال الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية للأفراد في أنشطة إجرامية، من بينها تحويل أموال تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال الإلكتروني.
في إطار حملتها التوعوية المستمرة "احذر الاحتيال"، كشفت شرطة دبي تفاصيل قضية استهدف فيها محتالون أفرادًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. أقنعوا الضحايا بتقديم معلوماتهم المصرفية أو فتح حسابات مصرفية ومحافظ رقمية بمبالغ زهيدة. ثم استُخدمت هذه الحسابات لتسهيل تحويل أموال غير مشروعة ضمن شبكة احتيال منظمة، تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال وإعاقة جهود تتبعها.
أكدت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني نجح في تعقب المحتالين وتحديد مواقعهم، مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما صادرت الشرطة عددًا من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الدفع المرتبطة بالحسابات الاحتيالية.
حثّت شرطة دبي أفراد المجتمع على تجنّب الانخراط في عروض مشبوهة لفتح حسابات مصرفية أو مشاركة معلوماتهم المصرفية مع جهات غير رسمية، مشددةً على أن مثل هذه الأفعال قد تُورّط الأفراد دون قصد كشركاء في الجريمة، ما يترتب عليه عواقب قانونية وخيمة.
كما دعت الشرطة الجمهور إلى الإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مالية مشبوهة عبر منصة "eCrime" أو تطبيق شرطة دبي الذكي. وأكدت على أهمية اليقظة، وحثت الأفراد على أخذ أمن حساباتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية على محمل الجد، حفاظًا على السلامة المالية والاجتماعية للمجتمع بأكمله.