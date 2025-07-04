دبي: ضبط عصابة إثيوبية سرقت 30 ألف درهم من 4 شركات

تحقق النيابة العامة في دبي في جريمة سرقة تورط فيها خمسة أشخاص من الجنسية الإثيوبية، متهمون باقتحام مكاتب أربع شركات تجارية في منطقة الراس.

وأفادت السلطات أن المشتبه بهم اقتحموا المبنى، وكسروا الخزائن، وسرقوا ما يقرب من 30 ألف درهم نقدًا.

وكشفت الجريمة عندما وصل أصحاب الشركة إلى مكاتبهم صباحًا، واكتشفوا أن المبنى قد تعرض للنهب وسرقة الخزائن. فأُبلغت الشرطة على الفور.

ووصل فريق مشترك من ضباط الدوريات ومحققي مسرح الجريمة وخبير الطب الشرعي إلى الموقع للعثور على الملفات والأوراق المتناثرة في جميع أنحاء المكاتب.

وقامت فرق الطب الشرعي بعد ذلك بجمع بصمات الأصابع وغيرها من الأدلة، في حين أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة المشتبه بهم وهم يفرون من مكان الحادث في سيارة تويوتا كورولا.

وباستخدام رقم لوحة المركبة، تمكنت الشرطة من تعقب السائق وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف وكشف عن مكان تواجد شركائه. وأُلقي القبض على المشتبه بهم الأربعة الآخرين لاحقًا في أبوظبي في عملية منسقة مع قوات شرطة الإمارة.

واعترف المشتبه بهم الخمسة أثناء التحقيق. واستعادت الجهات الأمنية 18 ألف درهم، بينما أقرّ المشتبه بهم بنقل المبلغ المتبقي إلى بلدهم. ولا تزال التحقيقات جارية، وسيتم توجيه التهم رسميًا للمتهمين قريبًا.