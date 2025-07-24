دبي: ضبط شخصين في حادث دهس وهروب

أمرت نيابة المرور في دبي بالقبض على شخصين إثر حادث دهس خطير وهروب.

كان الشخص الأول متورطًا في حادث دهس تسبب في إصابات بالغة للضحية. هرب المتهم من موقع الحادث بدلًا من التوقف للمساعدة، كما لم يقدم المساعدة أو الإسعافات الأولية. وتُشير السلطات إلى أن الحادث ناتج عن القيادة المتهورة والإهمال وعدم مراعاة سلامة الآخرين.

ويواجه المتهم الثاني، وهو صاحب ورشة إصلاح، تهمة إصلاح المركبة المتضررة دون الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة، وهو عمل غير قانوني بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعا المحامي العام الأول المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، رئيس نيابة المرور، جميع السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بقوانين المرور، وإعطاء الأولوية لسلامة جميع مستخدمي الطريق. وأكد أن مغادرة موقع الحادث الذي يتسبب في إصابات يُعدّ مخالفة جسيمة، إلا في حالة وجود حالة طوارئ قصوى ومبررة. ويجب على السائقين الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث خلال ثلاث ساعات، وفقًا لأحدث التعديلات على قانون المرور.

وحذرت السلطات من أن أي محاولة للتهرب من المسؤولية، سواء من جانب السائقين أو من يساعدهم، ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.