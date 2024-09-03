الإمارات
دبي: ضبط سائق توصيل دهس زميله عمداً
المتهم أحيل إلى النيابة العامة لمخالفته القانون بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يدهس سائقاً آخر.
ألقت شرطة دبي القبض على عامل توصيل بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم وهو يدهس عمداً عامل توصيل آخر.
وأشارت الشرطة إلى إحالة السائق للنيابة العامة لمخالفته القانون وتعريض حياة الراكب الثاني للخطر بعد خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور.
شاهد الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع أدناه:
وأكدت الشرطة أهمية الاعتماد على الجهات المختصة لحل الخلافات، كما شددت على أهمية الالتزام بقوانين المرور لضمان السلامة العامة.