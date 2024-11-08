دبي: ضبط سائقة تستخدم هاتفين وأخرى تقرأ صحيفة
حذرت شرطة دبي، الجمعة، من أن كاميراتها الذكية على الطرق لا تترك أي مخالفة مرورية دون رصدها، ومن بين أحدث المخالفات التي رصدها النظام حالات خطيرة من تشتيت الانتباه أثناء القيادة.
تم القبض على سائقة سيارة وهي تستخدم هاتفين أثناء القيادة. في الصورة التي نشرتها الشرطة على موقع X، ظهرت وهي تجري مكالمة هاتفية، وهي تحمل جهازين على أذنيها - مما يعني أنها كانت تقود السيارة دون وضع يديها على عجلة القيادة.
وفي نفس المقطع، شوهدت سائقة أخرى وهي تقرأ ما يبدو أنه صحيفة أثناء سيرها على الطريق. ولم تشغل الصحيفة انتباهها عن الطريق فحسب، بل حجبت أيضاً رؤيتها تماماً لحركة المرور لأنها كانت تحملها أمامها مباشرة.
وهنا صورة:
وقالت الشرطة إن أنظمة المرور في دبي مجهزة بأحدث التقنيات التي يمكنها اكتشاف المخالفات والسلوكيات غير المسؤولة - حتى لو كانت الزجاج الأمامي للسيارات ملونًا بشدة.
أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سيف مهير المزروعي أن شرطة دبي "تستثمر بشكل فعال في تقنيات المرور الذكية لتعزيز السلامة والأمن على الطرق وتطبيق قواعد المرور بشكل فعال".
وذكّر المزروعي السائقين بأن حجز المركبات لمدة تصل إلى 30 يوماً في حال ارتكاب مخالفات مرورية متعددة، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والمتابعة عن قرب، والانحراف المفاجئ، سيكون بمثابة عقوبة إضافية تحدد غرامات تتراوح بين 400 درهم و1000 درهم وأربع نقاط سوداء لهذه المخالفات.
وقال المزروعي: "إن الأنظمة المتطورة مصممة لرصد مختلف المخالفات، مثل عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول، وغيرها من الأمور التي تشتت انتباه السائق عن الطريق، والمثير للإعجاب أنها تستطيع التقاط هذه المخالفات حتى لو كانت زجاج المركبة معتماً".
وأضاف أن استخدام هذه التقنيات يدعم هدف دبي في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال السلامة المرورية ويتماشى مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.