دبي: ضبط سائقة تستخدم هاتفين وأخرى تقرأ صحيفة

تم القبض على سائقة سيارة وهي تستخدم هاتفين أثناء القيادة. في الصورة التي نشرتها الشرطة على موقع X، ظهرت وهي تجري مكالمة هاتفية، وهي تحمل جهازين على أذنيها - مما يعني أنها كانت تقود السيارة دون وضع يديها على عجلة القيادة.