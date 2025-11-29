دبي: ضبط أوراق مشبعة بالمخدرات تقود خليجياً للسجن

تم اعتقال الرجل فور وصوله. وأخبر مشتبه به ثانٍ، وهو مواطن أفريقي جاء لاستلام الطرد، المحققين بأنه طُلب منه استخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به لاستلام ما قيل له إنها "وثائق عمل" نيابة عن المواطن الخليجي. وادعى أنه عُرض عليه مبلغ 5000 درهم مقابل هذه الخدمة، وجاء فقط بعد تلقيه مكالمة في يوم التسليم.