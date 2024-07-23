دبي: شركتان تحتالان على تجار بملايين الدراهم

اختفت شركتان من موقعهما في ديرة بدبي هذا الشهر، وأخذتا معهما بضائع بقيمة ملايين الدراهم، وفقاً لشركات محلية.
حيث حصلت شركة"فيوتشر ستار" Future Star للأعمال الكهروميكانيكية وشركة"" ألفا ستار للبناء" Alpha Star Building Contracting على أطنان من مواد البناء، و200 كرتونة من الدجاج، و250 جهاز كمبيوتر محمول، ومئات الهواتف المحمولة، و11,731 متراً من الكابلات قبل إغلاق متاجرهما.
وقد تجاوزت الخسائر المقدرة جراء هذا "الاختفاء" 12 مليون درهم. وتم الكشف عن عملية الاحتيال لأول مرة عندما بدأت الشيكات المؤجلة الصادرة عن الشركتين Future Star وAlpha Star في الارتجاع هذا الشهر. وعندما هرع التجارأصحاب البضائع إلى مكاتب الشركتين ومستودعاتهما، وجدوا الأبواب مغلقة، وجميع الموظفين وأصحابها مفقودين، وهواتفهم مغلقة.
وقالت "ديبتي سينغ" (تم تغيير الاسم)، سيدة الأعمال الهندية، إنها خسرت أكثر من 3.5 مليون درهم من مواد البناء. : "لقد انتقلت إلى الإمارات منذ أكثر من عام بقليل، على أمل بناء مستقبل أفضل لي ولعائلتي. والآن، يبدو أن كل شيء قد انهار، وقبل أسبوعين، أرسلت ابنتي البالغة من العمر ست سنوات إلى وطنها، فلا أستطيع تحمل البقاء هنا لفترة أطول. لقد كانت هذه ضربة مدمرة بالنسبة لنا”.
وقالت ديبتي إنها أجرت العناية الواجبة قبل الدخول في أعمال مع الشركات. “منذ أن تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني في أوائل عام 2024، قمت بزيارة مكاتبهم ومستودعاتهم عدة مرات، والتقيت بموظفيهم، وراجعت تقارير التدقيق والبيانات المصرفية الخاصة بهم. بدا كل شيء في مكانه. أخبرني مديرو شركة فيوتشر ستار Future Star أن الطلبات كانت لمشروع في عمان، في حين ادعت شركة ألفا ستار Alpha Star أنها كانت لعميل في أبو ظبي.
وفي الفترة من 25 مايو إلى 2 يوليو، قامت بتسليم 750 طناً مترياً من قضبان التسليح وأنابيب الحديد المجلفن (GI) والصفائح والملفات إلى المستودعات في المنطقة الصناعية بالشارقة. "كانت مدة السداد 30 يوماً. من الناحية المثالية، كان من المفترض أن يكون الشيك الأول مستحقاً في 25 يونيو، لكن Future Star، الذي قمت بتزويده أولاً، طلب تمديده لبضعة أيام أخرى بسبب عطلة العيد. لذلك، كان أول شيك منهم بتاريخ 5 يوليو، ومن Alpha Star بتاريخ 4 يوليو."
في الساعة 8.20 مساءً يوم 2 يوليو، سلمت ديبتي الطلبات الأخيرة إلى الفا ستار Alpha Star. ومع ذلك، عندما عادت في الساعة 9:30 صباحاً في صباح اليوم التالي لتسليم بعض المواد المتبقية، وجدت المستودع فارغاً. وهرعت إلى مستودع فيوتشر ستار Future Star لتجد مشهداً مشابهاً.
وقالت: "في أقل من 13 ساعة، اختفت آلاف الأطنان المترية من مواد البناء دون أن يتركوا أثراً. وكان نقل بضاعتي وحدها يتطلب أكثر من 10 شاحنات".
وخارج المكاتب المغلقة للشركتين Future Star وAlpha Star، التقت ديبتي بأصحاب الأعمال الآخرين، بما في ذلك أحدهم الذي قال إنه خسر 450 طناً مترياً من مواد البناء بقيمة تزيد على مليوني درهم. وقام حوالي 40 من أصحاب الأعمال"الضحايا" بتشكيل مجموعة على تطبيق واتس أب WhatsApp.
والعديد من أصحاب الأعمال الذين قدموا شكاوى للشرطة منذ ذلك الحين، يشعرون بالقلق من الكشف عن هوياتهم خوفاً من ملاحقتهم من قبل الدائنين. وأوضح أحد أصحاب الأعمال قائلاً: "إذا انتشر الخبر في السوق بأننا خسرنا أموالاً، فسوف يصاب موردونا بالذعر وسيبدأون في المطالبة بمدفوعات فورية".
ومن بينهم "آر كيه"، الذي قام بتوريد 85 جهاز كمبيوتر محمول من شركة لينوفو بقيمة 265.384 درهماً إماراتياً، وصاحب شركة سفر قام بمعالجة تذاكر الطيران الدولية وحجز تجارب السياحة المحلية. وقال أحد موردي الأنابيب في الراشدية، الذي تقدر خسائره بمبلغ 57 ألف درهم، إن أحداً لم يشك في أي شيء. "على سبيل المثال، تعمل شركة Future Star في مجال الأعمال التجارية منذ عام 2007. ومن دون علمنا، تم تغيير ترخيصها مؤخراً."
وقال "آي دبيليو"، الذي قام بتوريد 200 كرتونة من الدجاج، و8000 كجم من الأرز، و70 كرتونة من مكعبات اللحم البقري، وزيت طهي بقيمة إجمالية قدرها 300000 درهم لشركة Future Star: "لقد اتصلوا بنا بطلبات أولية للأرز والبقول، زاعمين أنهم احتاجوها لموظفوهم الذين يعيشون في سكن العمال، وقد مرت الطلبات الأولى بسلاسة، ولكن بعد ذلك زادوا طلباتهم لتشمل الدجاج ولحم البقر.
وتأتي عملية الاحتيال في أعقاب عملية احتيال مماثلة أبلغت عنها صحيفة خليج تايمز الشهر الماضي، حيث اختفت خمس شركات احتيالية – Digital Genius Technologies، وDaemo International، وNoor Al Sidra Trading، وFair Words Goods Trading، وواحة الريان للتجارة، وMax Clove Technologies. . وكان من بين المتضررين رجل الأعمال الهندي "ميرزا إلياز بايج"، الذي شهدت مشاريعه التجارية الأربعة إفلاسها في غضون أيام.
في العام الماضي، كشف تقرير لصحيفة خليج تايمز كيف قامت شركات Max Star وSeven UAE Spices وUltimate General Trading بعملية احتيال مماثلة لسرقة أطنان من الأفوكادو والبصل والهيل ولحم البقر بقيمة الملايين.