دبي: شركتان تحتالان على تجار بملايين الدراهم

اختفت شركتان من موقعهما في ديرة بدبي هذا الشهر، وأخذتا معهما بضائع بقيمة ملايين الدراهم، وفقاً لشركات محلية.

حيث حصلت شركة"فيوتشر ستار" Future Star للأعمال الكهروميكانيكية وشركة"" ألفا ستار للبناء" Alpha Star Building Contracting على أطنان من مواد البناء، و200 كرتونة من الدجاج، و250 جهاز كمبيوتر محمول، ومئات الهواتف المحمولة، و11,731 متراً من الكابلات قبل إغلاق متاجرهما.

وقد تجاوزت الخسائر المقدرة جراء هذا "الاختفاء" 12 مليون درهم. وتم الكشف عن عملية الاحتيال لأول مرة عندما بدأت الشيكات المؤجلة الصادرة عن الشركتين Future Star وAlpha Star في الارتجاع هذا الشهر. وعندما هرع التجارأصحاب البضائع إلى مكاتب الشركتين ومستودعاتهما، وجدوا الأبواب مغلقة، وجميع الموظفين وأصحابها مفقودين، وهواتفهم مغلقة.