دبي: شركات التأمين ترفع الأسعار مع مزايا جديدة في 2025

وأضاف: "في العام الماضي، ارتفعت أقساط التأمين بسبب ارتفاع المطالبات من أحداث مثل الفيضانات وإلغاء الخصومات المتعلقة بكوفيد، والتي كانت تعمل في السابق على قمع الأسعار. وعلى النقيض من ذلك، قد تشهد أقساط التأمين الصحي ارتفاعًا أكثر وضوحًا بنسبة 10 إلى 15 في المائة، مدفوعة بتضخم الرعاية الصحية، وزيادة المطالبات، وتكاليف الخدمات الطبية المتزايدة. واعتمادًا على شركة التأمين ونوع الوثيقة، قد تشهد بعض القطاعات تعديلات أقل أو أعلى".