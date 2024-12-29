دبي: شركات التأمين ترفع الأسعار مع مزايا جديدة في 2025
من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين الصحي وتأمين السيارات في دبي اعتباراً من الأول من يناير 2025، حيث ترفع شركات التأمين أسعارها لمواكبة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وإصلاح المركبات.
ويشير مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى أن أقساط التأمين الصحي قد تشهد ارتفاعاً أكثر وضوحاً مقارنة بقطاع السيارات. ويقولون إن هذه الزيادة في الأقساط ستؤدي أيضاً إلى بعض الفوائد الإضافية لسكان الإمارة.
وارتفعت معدلات التضخم في الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. وكما ذكرت صحيفة الخليج تايمز في وقت سابق، فإن التضخم لا يزال أقل من المعدلات العالمية، حيث يبلغ متوسطه أكثر بقليل من 2% مقارنة بـ 5-6% عالميا.
وقال "أفيناش بابور"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Insurancemarket.ae: "من المتوقع إجراء تعديلات على أقساط التأمين والمزايا في كل من قطاعي الصحة والسيارات اعتبارًا من 1 يناير 2025. تعكس هذه التغييرات هياكل التكلفة المتطورة وأنماط المطالبات التي شوهدت على مدار العام الماضي. تعمل شركات التأمين على تعديل أسعارها لمواكبة ارتفاع النفقات في الرعاية الصحية والتضخم وتكاليف إصلاح المركبات مع ضمان استمرار حاملي الوثائق في تلقي التغطية والمزايا الكافية. إنها خطوة أساسية للحفاظ على التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف للعملاء والاستدامة المالية لشركات التأمين".
وأضاف أن إلغاء الخصومات التي تم تقديمها خلال فترة الوباء ساهم أيضًا في هذا الاتجاه التصاعدي.
قال معين الرحمن المدير التنفيذي لشركة يونيتراست للوساطة التأمينية إن أقساط التأمين وفوائده في قطاعي الصحة والسيارات سيتم تعديلها بالزيادة اعتباراً من الأول من يناير 2025 في دبي.
وأضاف رحمن أن الهيئة طبقت مزايا إضافية لحاملي تأشيرات دبي والتي سيكون لها تأثير على تسوية المطالبات الخاصة بالسياسات الجديدة أو التجديد بعد الأول من يناير 2025.
وقالت توشيتا تشوهان، رئيسة أعمال التأمين الصحي والتأمين على السيارات في policybazaar.ae، إنه وفقًا للتعميم الجديد الصادر عن هيئة الصحة بدبي، من المتوقع أن تخضع أقساط وفوائد التأمين الصحي للمراجعة بدءًا من 1 يناير 2025، لتحسين جودة التغطية. ومع ذلك، لم تكن هناك أي تفويضات لتغيير أقساط أو فوائد التأمين على السيارات.
زيادة تصل إلى 20%
ويتوقع تشوهان أن ترتفع أقساط التأمين بنسبة تتراوح بين خمسة إلى عشرين في المائة، اعتمادًا على المزايا الإضافية المضمنة في خطط التأمين الصحي. وسوف يختلف الارتفاع الدقيق بناءً على خيارات التغطية المختارة.
وفي مجال تأمين السيارات، يتوقع أفيناش بابور أن تكون الزيادة متواضعة مقارنة بالزيادات التي شهدناها في عام 2024.
وأضاف: "في العام الماضي، ارتفعت أقساط التأمين بسبب ارتفاع المطالبات من أحداث مثل الفيضانات وإلغاء الخصومات المتعلقة بكوفيد، والتي كانت تعمل في السابق على قمع الأسعار. وعلى النقيض من ذلك، قد تشهد أقساط التأمين الصحي ارتفاعًا أكثر وضوحًا بنسبة 10 إلى 15 في المائة، مدفوعة بتضخم الرعاية الصحية، وزيادة المطالبات، وتكاليف الخدمات الطبية المتزايدة. واعتمادًا على شركة التأمين ونوع الوثيقة، قد تشهد بعض القطاعات تعديلات أقل أو أعلى".
هل الوقت مناسب لشراء التأمين الآن؟
وقال رئيس شركة Insurancemarket.ae إنه من المستحسن دائمًا التخطيط لتجديد التأمين أو شرائه قبل وقت كافٍ، لضمان التغطية الكافية وتجنب أي عقوبات في حالة التأخير. وأضاف بابور: "في حين أن التوقيت عامل مهم، يجب أن يظل التركيز على اختيار السياسة المناسبة التي تتناسب مع احتياجاتك وتقدم أفضل قيمة. بالنسبة لسكان دبي، فإن تجديد السياسات قبل انتهاء صلاحيتها يمكن أن يساعد أيضًا في تثبيت الأسعار الحالية وتجنب الغرامات المحتملة أو الفجوات في التغطية".
واقترح معين الرحمن أن ينتظر السكان الحصول على مزايا إضافية ستأتي مع زيادة الأسعار الجديدة.
وأضافت توشيتا تشوهان أن المقيمين في دبي الذين يرغبون في الاستفادة من المزايا المعززة يمكنهم بالتأكيد الانتظار حتى الأول من يناير 2025، عندما تدخل خيارات التغطية المعدلة حيز التنفيذ. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى توفير أقساط التأمين، فمن المستحسن أن يتصرفوا الآن، حيث أن تأمين بوليصة التأمين الخاصة بك قبل التغييرات قد يساعد في تأمين أسعار أقل مع الاستمرار في الاستفادة من العروض الحالية.