دبي: شجار على موقف سيارة يتسبب بإعاقة دائمة وسجن الباكستاني المتورط
حُكم على رجل باكستاني يبلغ من العمر 70 عاماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بالتسبب في إعاقة دائمة لرجل هندي يبلغ من العمر 34 عاماً أثناء مشاجرة على مكان لوقوف السيارات في دبي. كما سيتم ترحيل الرجل بعد انتهاء فترة سجنه.
وتعود أحداث القضية إلى الثامن من فبراير/شباط من العام الماضي، عندما تصاعدت مشادة كلامية بين شخصين بشأن موقف سيارة خارج مبنى سكني في منطقة "تيكوم" بالإمارة.
وبحسب وثائق المحكمة، بدأ الخلاف عندما ادعى الرجل الباكستاني مكانًا لوقوف السيارات كان الرجل الهندي ينوي استخدامه. وأدى تبادل حاد للضرب إلى دفع الرجل الباكستاني لنظيره الهندي بقوة، مما تسبب في سقوط الأخير على الأرض وإصابته بجروح خطيرة.
وأشارت التقارير الطبية إلى إصابة الرجل الهندي بكسر في قصبة الساق اليسرى، ما أدى إلى تلف الأعصاب وضمور العضلات وإعاقة دائمة تؤثر على 50% من وظائف الساق.
وبحسب ما ورد، قام الرجل الهندي، رداً على ذلك، بضرب الباكستاني على رأسه، مما تسبب في إصابات جعلته غير قادر على أداء المهام الشخصية لمدة 20 يومًا.
وعلى إثر الحادث، تم استدعاء السلطات إلى مكان الحادث، وجرى احتجاز الرجلين للاستجواب.
واعتمدت المحكمة على تقارير الطب الشرعي وشهادات الشهود، بما في ذلك تصريحات المصابين ومحقق الموقع.
خلال استجوابات النيابة العامة، اعترف الرجل الباكستاني بأنه دفع الرجل الهندي، لكنه زعم أن ذلك كان ردًا على الاستفزاز اللفظي.
وأدانت محكمة الجنايات في دبي رجلاً باكستانياً بتهمة الاعتداء الجسدي والتسبب في عجز دائم.
تم تحويل القضية ضد الرجل الهندي البالغ من العمر 34 عاماً إلى محكمة الجنح لمزيد من الإجراءات، حيث اعتُبرت التهم الموجهة إليه ضمن اختصاصها.