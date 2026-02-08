دبي: شاطئ "جميرا 1" يعود لمرتاديه بحلة هادئة

بعد إغلاق دام عدة أشهر لأعمال التطوير وتحديث مسارات الدراجات والجري، أعاد شاطئ "جميرا 1" في دبي فتح أبوابه للجمهور. وخلال فترة الإغلاق، خضعت المناطق الرملية لعمليات تسوية شاملة، مما اضطر السباحين والمشاة المعتادين لتغيير روتينهم اليومي، لكنهم الآن عادوا إلى وجهتهم المفضلة بحلة جديدة.

وشملت أعمال التطوير مد مسارات جديدة للجري، وتطوير مسار الدراجات الهوائية ليكون أكثر سلاسة على طول الامتداد الشاطئي، كما تبدو الممرات الآن أكثر تنظيماً ونظافة، مع تحسين مناطق الجلوس ونقاط الوصول إلى الشاطئ.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.