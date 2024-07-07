دبي: شاطئ"جبل علي"الجديد لتعزيز السياحة وجودة الحياة
أعلن صاحب السموالشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الأحد، عن الموافقة على المخطط الرئيسي والتصاميم لمشروع تطوير شاطئ جبل علي.
وسيكون شاطئ جبل علي، الذي يبلغ طوله 6.6 كيلومتراً، أطول شاطئ عام مفتوح في دبي، بمساحة إجمالية تبلغ 330 هكتاراً، وعند اكتماله، سيشهد مشروع تطوير شاطئ جبل علي شاطئاً مفتوحاً للسباحة بطول كيلومترين، ومنطقة رياضية للغوص بطول 2.5 كيلومتراً، وممشى مع منصات للعرض، ومناطق ترفيهية وخدمية لمرتادي الشاطئ من جميع الأعمار.
وسيتم ربط الشاطئ ببنية تحتية متكاملة، تشمل طريقاً بمسارين في كل اتجاه، ومواقف تتسع لـ 1000 مركبة، و80 موقفاً للدراجات، ومسارًا للدراجات، ومساراً للجري بطول 5 كيلومترات.
وقال سموالشيخ حمدان بن محمد في بيان: "يعد مشروع تطوير شاطئ جبل علي جزءاً من خطة رئيسية أوسع لتطوير الشواطئ العامة في الإمارة تهدف إلى زيادة الطول الإجمالي للشواطئ بنسبة 400٪. ويتضمن ذلك إضافة شواطئ عامة جديدة وتعزيز القائمة وتجهيزها بمرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة على النحو المتصور في الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040.
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وأضاف سموالشيخ حمدان بن محمد أن الحكومة "عازمة على تنفيذ البنية التحتية والخدمات، وتوفير خيارات عمرانية متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما في ذلك الشواطئ والمساحات المفتوحة والمساحات الخضراء الترفيهية، لتعزيز جودة الحياة في المدينة، وتوفير وأن تكون دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، وتوفر بيئة صحية متميزة للمقيمين والزوار».
وبحسب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات و المفوض العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة ستتضمن الخطة شاطئاً رملياً بطول 5 كيلومترات ستقوم شركة نخيل بتطويره، وشاطئ أشجار القرم بطول 1.6 كيلومتر ستقوم بلدية دبي بتطويره.
وأضاف: "تتميز المنطقة بنظام بيئي فريد من نوعه نتيجة وجود أشجار المنغروف، مما يعزز المحمية ويوفر موائل للعديد من الكائنات الحية. ويتيح تصميم المنطقة الاستغلال الأمثل للموقع، مما يتيح الحفاظ على النظام البيئي وإثراء تجربة الزائر.
ثلاثة مواقع
وسيكون للشاطئ ثلاثة مواقع منفصلة. الموقع الأول، "اللؤلؤة"، يقع على الجانب الأيمن بالقرب من مدخل نخلة جبل علي. سيكون هذا الموقع المركز الرئيسي للأنشطة الشاطئية والترفيهية مع خيارات لشاطئ عائلي حيوي وأنشطة رياضية وحمام سباحة ومناطق لعب للأطفال. وسيحتوي "اللؤلؤة" أيضًا على نادي شاطئي به مسبح وشاطئ خاص مقابل رسوم، والعديد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ومطعم عائم.
أما الموقع الثاني، المسمى "الملجأ"، فهو ملاذ للسلاحف. تضع هذه المنطقة الأولوية القصوى للحفاظ على البيئة بينما تضم الأنشطة الترفيهية والرياضية في نفس الوقت.
"العش" هو الموقع الثالث الذي يوفر وجهة ترفيهية وتعليمية تضم مزيجًا من المبادرات التعليمية والحفاظ على البيئة. يعد The Nest، الذي يقع داخل منطقة المانغروف، أيضًا مركزًا بيئيًا للدراسات والتوعية بالتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل السلاحف وبرامج الرعاية.
مشاريع متعددة
وأُعلن في 3 يونيو عن إنشاء جسر عائم يربط بين جانبي شاطئ الممزر. وسيكون جسر المشاة الذي يبلغ طوله 200 متر هو الأول من نوعه في دبي. يتم بناء الجسر العائم فوق سطح الماء مباشرة، مما يسمح للزوار بالمغامرة في أعماق المسطحات المائية دون أن يبتلوا.
جاء ذلك في الوقت الذي منحت فيه لجنة التخطيط العمراني في دبي عقوداً لتطوير اثنين من أشهر شواطئها: الممزر وجميرا 1. وستظل الشواطئ العامة مغلقة جزئيًا أثناء تطويرها. ستشهد الأجزاء المفتوحة تطبيق إجراءات السلامة لحماية المستخدمين.
وفي العام الماضي، أعلنت دبي عن مشروع طموح لتوسيع خطها الساحلي بنسبة 400 %، حيث سيتمكن السكان والسياح من استكشاف 105 كيلومترات من الشواطئ العامة - ارتفاعًا من 21 كيلومترًا حاليًا.
وتضم دبي ثمانية شواطئ عامة: خور الممزر، كورنيش الممزر، جميرا 1، جميرا 2، جميرا 3، أم سقيم 1، أم سقيم 2، وجبل علي. وفي عام 2023، تم تجديد بعض هذه الشواطئ