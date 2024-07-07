دبي: شاطئ"جبل علي"الجديد لتعزيز السياحة وجودة الحياة

أعلن صاحب السموالشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الأحد، عن الموافقة على المخطط الرئيسي والتصاميم لمشروع تطوير شاطئ جبل علي.

وسيكون شاطئ جبل علي، الذي يبلغ طوله 6.6 كيلومتراً، أطول شاطئ عام مفتوح في دبي، بمساحة إجمالية تبلغ 330 هكتاراً، وعند اكتماله، سيشهد مشروع تطوير شاطئ جبل علي شاطئاً مفتوحاً للسباحة بطول كيلومترين، ومنطقة رياضية للغوص بطول 2.5 كيلومتراً، وممشى مع منصات للعرض، ومناطق ترفيهية وخدمية لمرتادي الشاطئ من جميع الأعمار.

وسيتم ربط الشاطئ ببنية تحتية متكاملة، تشمل طريقاً بمسارين في كل اتجاه، ومواقف تتسع لـ 1000 مركبة، و80 موقفاً للدراجات، ومسارًا للدراجات، ومساراً للجري بطول 5 كيلومترات.