دبي: شاحنة تتجاوز الإشارة الحمراء وتتسبب في حادث مروع
نشرت السلطات في دبي، الأحد، مقطع فيديو صادماً لتذكير السائقين بأن تجاوز الإشارة الحمراء يعد مخالفة خطيرة لقوانين المرور والسلامة، وحذرت من فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وفي الفيديو، تظهر شاحنة خلط الخرسانة وهي تفشل في التوقف عند تقاطع حيث تحولت إشارات المرور إلى اللون الأحمر. وأثناء مرورها بسرعة، اصطدمت بسيارة سيدان سوداء، وسحبتها فوق الرصيف. وتسببت قوة الاصطدام في دوران السيارة، مما جعلها تواجه الاتجاه الخاطئ في الشارع، مع تلف مصدها الخلفي وتعليقها من السيارة.
ويمكن رؤية سيارة ثانية وهي تخرج من الطريق في اللحظة المناسبة. ومن غير الواضح ما إذا كان الحادث قد أسفر عن أي إصابات.
شاهد الفيديو الذي نشرته شرطة دبي هنا:
وحذرت شرطة دبي من أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعرض المخالف لغرامة مالية قدرها 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة شهراً، وذلك وفقاً للمرسوم رقم (30) لسنة 2023.
وبحسب المرسوم فإن المبلغ المطلوب للإفراج عن المركبة المحتجزة بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هو 50 ألف درهم.