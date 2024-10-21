دبي: شاحنة تتجاوز الإشارة الحمراء وتتسبب في حادث مروع

وفي الفيديو، تظهر شاحنة خلط الخرسانة وهي تفشل في التوقف عند تقاطع حيث تحولت إشارات المرور إلى اللون الأحمر. وأثناء مرورها بسرعة، اصطدمت بسيارة سيدان سوداء، وسحبتها فوق الرصيف. وتسببت قوة الاصطدام في دوران السيارة، مما جعلها تواجه الاتجاه الخاطئ في الشارع، مع تلف مصدها الخلفي وتعليقها من السيارة.