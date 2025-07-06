دبي: سوق العقارات الثانوية يزدهر وتحذيرات من تسعير جشع

حقق سوق العقارات الثانوية في دبي أداءً استثنائياً في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الأرباع المقبلة، مدفوعاً بالطلب القوي على المساكن العائلية والعرض المحدود.

ومع ذلك، يحذر بعض المتخصصين في الصناعة من أن هذا النمو السريع دفع بعض البائعين إلى تبني استراتيجيات تسعير "جشعة"، سعياً للحصول على عوائد أعلى من أسعار السوق السائدة.

وبحسب شركة العقارات Allsopp & Allsopp، تفوق أداء السوق الثانوية على قطاع العقارات على الخريطة عبر العديد من المؤشرات الرئيسية في النصف الأول من العام.

ارتفعت القيمة الإجمالية لمعاملات البيع في السوق الثانوية بنسبة 46% على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع بنسبة 25% في قطاع البيع على الخارطة. وارتفع متوسط أسعار بيع العقارات الثانوية بنسبة 15%، بينما ارتفعت أسعار البيع على الخارطة بنسبة 5% فقط.

وأشار ألسوب وألسوب إلى أن "هذا الاتجاه يعكس تحولاً في طلب المشترين نحو المخزون الجاهز وعالي الجودة، مدفوعاً إلى حد كبير بالنقص المستمر في الفلل والمنازل المتاحة في جميع أنحاء دبي".

قال لويس ألسوب، رئيس مجلس إدارة شركة ألسوب آند ألسوب: "شهدنا تحولاً ملحوظاً في تركيز المشترين نحو السوق الثانوية. ويشير هذا المستوى من النشاط إلى تنامي ثقة المستثمرين. يختار المشترون الأثرياء دبي ليس فقط لأسلوب حياتها المتميز، بل أيضاً لنمو رأس المال على المدى الطويل وعوائد الاستثمار. ويُظهر السوق الثانوية قوته، لا سيما في قطاع الفلل والتاون هاوس، حيث لا يزال الطلب يفوق العرض".