دبي: سلامة المقيمين"أولوية قصوى"واستمرار الأعمال كالمعتاد

[ملاحظة المحرر: تابع المدونة المباشرة لصحيفة خليج تايمز وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لمتابعة آخر التطورات الإقليمية].

طمأن المكتب الإعلامي لحكومة دبي السكان بأن الإمارة ستواصل عملها كالمعتاد، مع وضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار كأولوية قصوى.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

وجاءت رسالتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تواصل فيه إسرائيل ضرباتها "الاستباقية" على إيران. وصرح مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" -شريطة عدم الكشف عن هويتهما- بأن الجيش الأمريكي بدأ سلسلة من الضربات ضد أهداف في إيران. ولم يتضح على الفور نطاق العمليات الجوية والبحرية، إلا أن مسؤولاً أمريكياً قال إنه من المتوقع أن تستمر الحملة لعدة أيام.

وجاء في التغريدة: "في ظل التطورات الإقليمية الجارية، تواصل دبي عملها كالمعتاد، مع التأكيد على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تظل أولويتنا القصوى". وأضافت: "تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة شاملة وفعالة للاستجابة للأزمات، مما يضمن مستوى عالٍ من الجاهزية والاستجابة السريعة لمختلف التطورات".

وأوضح البيان أن السلطات المعنية تراقب الوضع عن كثب وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع شركائها، وستقوم بإطلاع الجمهور على أي مستجدات فور حدوثها. وتابع البيان: "نؤكد مجدداً التزامنا الثابت بالحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان استمرارية الحياة الطبيعية وجميع الخدمات بكفاءة".

يأتي ذلك في وقت تأثرت فيه العديد من الرحلات الجوية من وإلى الإمارات، حيث نصحت مطارات دبي المسافرين بعدم التوجه إلى المطار دون التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم أولاً.

هجمات صاروخية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات تعرضت اليوم لهجوم سافر تضمن صواريخ باليستية إيرانية، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تعاملت مع الصواريخ بكفاءة عالية ونجحت في اعتراض عدد منها.

وقد أدى سقوط بعض حطام الصواريخ في منطقة سكنية إلى وقوع أضرار مادية ووفاة مدني واحد.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أنها تتابع التطورات الإقليمية عن كثب وتظل في أعلى مستويات الجاهزية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. وشددت الوزارة على أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار في جميع أنحاء الدولة يظل أولويتها القصوى، مؤكدة التزامها الراسخ بالحفاظ على السلامة العامة والاستقرار.