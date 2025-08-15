دبي: سكان يعانون من قلة المواقف المجانية مع توسع المناطق المدفوعة

مع توسع مواقف السيارات المدفوعة في الإمارات العربية المتحدة، تختفي المساحات المجانية، مما يُعيد تشكيل الروتين اليومي. اختفت تدريجيًا مواقف السيارات الرملية الشاسعة، المعروفة محليًا باسم "كاتشا" ، والتي كانت تُستخدم كمواقف مجانية، مما جعل حتى الرحلات القصيرة أمرًا مُخططًا له للكثير من السكان.
عندما انتقلت "ساجنا كيه إيه" إلى شقتها في شارع الشيخ زايد قبل 14 عامًا، كانت هناك قطعة أرض رملية كبيرة بجوارها، مما خفف الضغط عن السكان.
عندما انتقلنا لأول مرة، كان هناك موقف سيارات رملي ضخم بجوار مبنانا، تذكرت. "كان الجميع يركنون سياراتهم هناك مجانًا. كنت أرى صفوفًا طويلة من السيارات متلاصقة. كان ذلك مريحًا جدًا للجميع. مع ذلك، قبل بضع سنوات، كان الموقف مغلقًا. لا يزال شاغرًا ولكنه مغلق حتى الآن."
أجّلت خططها لشراء سيارة خاصة مع ارتفاع رسوم مواقف السيارات وضيق المساحات المجانية على الأرصفة. قالت: "في السابق، كان العثور على موقف مجاني أمرًا سهلاً. حتى مع امتلاء الموقف الرملي - وهو أمر نادر الحدوث - كانت هناك أيضًا مساحات كثيرة حول الرصيف خالية من الساعة التاسعة مساءً فصاعدًا. كانت هناك أيضًا بعض المواقف الشاغرة الأخرى التي يمكن للناس ركن سياراتهم فيها. لكن في السنوات الأربع عشرة الماضية، شاهدت جميعها تُغلق وترتفع أسعار مواقف السيارات، حيث لا تتوفر مواقف مجانية إلا بعد الساعة العاشرة مساءً".
قالت إن أكثر ما أزعجها هو فقدان مواقف السيارات المجانية قرب البوابة السادسة لحديقة زعبيل. وأضافت: "كنت أركن سيارتي هناك لمدة ساعتين وأركض مسافة 5 كيلومترات حول الحديقة. لكن هذه المواقف المجانية أصبحت الآن خاصة، وتكلفتها 10 دراهم. لقد كانت خسارة هذه المواقف المجانية مخيبة للآمال للغاية".
وفي القصيص، شعر محمد أشرف بالتأثير عندما وصلت العدادات إلى خارج المبنى الذي يسكن فيه.
لسنوات، كنا محظوظين لعدم وجود مواقف سيارات مدفوعة الأجر داخل حرم المنطقة، كما قال. "حتى خارج الممنطقة مباشرةً كانت مدفوعة الأجر، لكننا كنا محظوظين. كان من الصعب جدًا العثور على مواقف، لكننا تمكنا من تدبير أمورنا. في وقت سابق من هذا العام، تم تطبيق رسوم مواقف السيارات هنا، وكانت هذه ضربة موجعة لنا."
قال أشرف، الذي يعيش مع ابنته وزوج ابنته، إن العائلة باعت سيارة واحدة. وأضاف: "في السابق، كنت أترك سيارتي في المنزل وأستخدم المترو، فكانت بمثابة سيارة احتياطية. كانت زوجتي وابنتي تستخدمانها للقيام بالأعمال المنزلية وتوصيل أحفادي. وكان زوج ابنتي يستخدم سيارته للذهاب إلى العمل. الآن، بعنا سيارتي، ويتولى زوج ابنتي توصيل الأطفال إلى المدرسة. إن امتلاك سيارة واحدة في موقف سيارات مدفوع الأجر طوال اليوم أمر مكلف للغاية بالنسبة لنا".
حتى المهمات القصيرة أصبحت الآن مشروطة، كما أضاف. قال: "في الهايبر ماركت المقابل لمنزلنا، كان موقف السيارات مجانيًا للزبائن سابقًا. أما الآن، فقد أدخلوا نظام باركترونيك الذي يمنح ساعتين مجانيتين، ثم يفرض رسومًا على الساعات المتبقية. لم تعد هناك مواقف سيارات مجانية في أي مكان في المنطقة، على عكس ما كان عليه الحال قبل 20 عامًا عندما انتقلتُ إلى المنطقة لأول مرة".
لأكثر من ثماني سنوات، دأبت نعمت إلياس على زيارة حديقة أم الإمارات في أبوظبي. بفضل مواقف السيارات المجانية، تمكنت من قضاء ساعات طويلة بينما يلعب أطفالها. الآن، تُخطط لرحلاتها لأن مواقف السيارات مدفوعة. ومع ذلك، ولدهشتها، لا تمانع إلى حد كبير هذا النظام الجديد.
في السابق، كنا نقضي وقتًا طويلًا في الحديقة، ولكن كان علينا أيضًا البحث عن موقف سيارات. أحيانًا، كانت هناك طوابير طويلة، إذ كان الناس ينتظرون في موقف السيارات بحثًا عن مكان. أما الآن، فقد أصبح العثور على موقف أسهل نسبيًا، وانخفضت حركة المرور في المنطقة. لذا، بشكل عام، أنا أكثر سعادة.
رغم ذلك، لا تزال نعمت تواجه صعوبة في إيجاد موقف سيارة في حيها المزدحم. تقول نعمت، التي تسكن بالقرب من طريق المطار: "لا أخرج بعد الساعة الرابعة عصرًا، رغم وجود مواقف سيارات مدفوعة الأجر بالقرب من منطقتنا". وتضيف: "إذا فعلتُ ذلك، فسيكون من المستحيل عليّ إيجاد موقف سيارة عند عودتي. أيًا كانت الأعمال المنزلية التي عليّ إنجازها، أقوم بها خلال النهار".
لا يشعر الجميع بالضيق. ففي مصفح، تقول مهناز حيدر، المقيمة في أبوظبي، إن مواقف السيارات لا تزال في متناول اليد في محيط منطقتها.
قالت: "نعلم أننا من آخر المحظوظين في البلاد الذين يحصلون على مواقف سيارات مجانية. لدينا موقف سيارات مجاني واحد مخصص لسكان المجمع السكني. أما من يملكون أكثر من سيارة واحدة، فيوقفون سياراتهم خارج المجمع السكني مباشرةً، حيث تتوفر أيضًا مواقف مجانية. لذا، ولحسن حظنا، لا يُشكل موقف السيارات مشكلة كبيرة".