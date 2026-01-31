دبي: سرقة 1.26 مليون درهم .. محاكمة عصابة الشرطة المزيفة

تواجه عصابة المحاكمة حالياً بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وتنفيذ عملية توقيف وهمية على الطريق لسرقة مبلغ يتجاوز 1.26 مليون درهم من سائق على طريق (دبي - العين)، وفقاً لسجلات النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وقعت الحادثة في مساء يوم 14 ديسمبر 2025، عندما كان المجني عليه (من الجنسية الأفغانية) في طريقه للعودة إلى دبي بعد جمع مبالغ نقدية كبيرة من عدة مواقع تجارية في مدينة العين.

وأفادت النيابة العامة بأن المجني عليه كان قد توجه في وقت سابق من ذلك اليوم إلى منطقة العين الصناعية، حيث جمع مبالغ مالية من متاجر متعددة كجزء من معاملات تجارية، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 1.26 مليون درهم.

الخديعة والسرقة

في تمام الساعة التاسعة مساءً تقريباً، بدأ المجني عليه رحلة العودة إلى دبي مستقلاً سيارته من نوع (تويوتا كورولا) بيضاء اللون، وبرفقته زوجته. وأثناء القيادة على طريق (دبي - العين)، وتحديداً بعد تجاوز محطة وقود قبل جسر "مرغم"، لاحظ سيارة دفع رباعي بيضاء تقترب منه من الخلف.

ووفقاً لتحقيقات النيابة:

استخدمت السيارة أضواء وامضة (لفّاح) باللونين الأحمر والأزرق تشبه تلك المستخدمة في دوريات الشرطة، مما دفع الضحية للتوقف على جانب الطريق.

ترجل أحد الأشخاص من السيارة مرتدياً الزي الإماراتي واقترب من الضحية، مدعياً أنه من إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

امتثل الضحية للتعليمات ظناً منه أن التوقف إجراء قانوني من قبل الشرطة.

تنفيذ الجريمة

أُمر الضحية بالخروج من مركبته والجلوس في سيارة المشتبه بهم، بينما تولى عضو آخر من العصابة قيادة سيارة الضحية. تحركت السيارتان لمسافة قصيرة على الطريق نفسه، وتوقفتا بالقرب من أحد المساجد، حيث قام المتهمون بتفتيش سيارة الضحية والاستيلاء على حقيبة تحتوي على الأموال. طُلب من الضحية مغادرة المكان، بينما فر الجناة هاربين.

الضبط والمحاكمة

أبلغ الضحية الشرطة بالواقعة فور حدوثها، مما أطلق تحقيقاً أدى إلى تحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم. وخلال الاستجواب، اعترف المتهمون بانتحال صفة رجال الأمن واستخدام أضواء الدورية المزيفة لخداع الضحية وإجباره على التوقف.

وأكد المحققون أن السرقة نُفذت من خلال تضليل متعمد واستغلال لثقة الضحية في السلطات الأمنية. وقد تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة لمواجهة تهم انتحال صفة رجال الشرطة والسرقة بالإكراه.