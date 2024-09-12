دبي: سجل سكاني موحد لتحسين الخدمات الحكومية

وستتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إدارة السجل السكاني، والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات اللازمة. كما ستقوم بتصميم السجل وتحديثه وربطه بالسجلات الأخرى، وإعداد أدلة الاستخدام، وضمان أمن البيانات بالتعاون مع مركز دبي للأمن السيبراني.