دبي: سجل سكاني موحد لتحسين الخدمات الحكومية
ستقوم دبي قريباً بإنشاء سجل سكاني موحد يضم قاعدة بيانات مركزية وشاملة وفورية لجميع المقيمين في الإمارة.
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بهذا الشأن يوم أمس الأربعاء.
وسيتم إنشاء السجل، المسمى "السجل الموحد لسكان إمارة دبي"، على المنصة الرقمية لمؤسسة بيانات دبي والإحصاء، وسيكون المصدر الرسمي والوحيد لبيانات السكان في الإمارة.
وستستخدم قاعدة البيانات في إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم السجل في تحسين الخدمات والبرامج الحكومية وتمكين التنبؤات السكانية المستقبلية لتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وستتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إدارة السجل السكاني، والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات اللازمة. كما ستقوم بتصميم السجل وتحديثه وربطه بالسجلات الأخرى، وإعداد أدلة الاستخدام، وضمان أمن البيانات بالتعاون مع مركز دبي للأمن السيبراني.