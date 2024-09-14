دبي: سائقة حافلة مدرسية تتحدى السرطان وتلهم الطلاب
"رابينا نيوبان"، 44 عاماً، تعمل سائقة حافلة مدرسية، وتكافح مرض السرطان منذ العامين الماضيين. وقد خضعت لعدة جلسات علاج كيميائي وإشعاعي ــ وكثيراً ما كانت تقضي لياليها في ألم، ومع ذلك، نادراً ما تأخذ إجازة من العمل، مما يدل على روح صلبة لا تتزعزع.
لقد لفتت قدرتها على الصمود انتباه "آن جون"، معلمة اللغة الإنجليزية ومنسقة "المكتبة الحية" في مدرسة "جيمس نيو ميلينيوم، الخيل". استضافت المدرسة مؤخرًا جلسة فريدة من نوعها بعنوان "المكتبة الحية" كجزء من أسبوع محو الأمية ودعت رابينا كواحدة من المتحدثين.
كان الحدث يدور حول "إبراز قوة القصص الإنسانية". فبدلاً من استعارة الكتب، أتيحت للطلاب الفرصة "لاستعارة" أشخاص - أفراد من مجتمع المدرسة شاركوا قصص حياتهم وتجاربهم ورؤاهم في شكل حميمي ومؤثر.
وتمت دعوة رابينا للتحدث أمام الطلاب لمشاركة قصة حياتها. وقالت "آن" لصحيفة خليج تايمز، موضحة الاختيار بالإجماع لرابينا للتحدث خلال جلسة المكتبة الحية: "حتى عندما تكون في ألم، تبتسم رابينا دائماً. أردنا أن يتعلم الأطفال المرونة من شخص مثلها - مثال حي للقوة الحقيقية".
الأم الحنونة والزوجة الداعمة
انتقلت رابينا، التي تنحدر من جابا في نيبال، إلى دبي في عام 2012 لدعم أسرتها التي تضم زوجها وطفلين. وانضمت إلى مدرسة "جيمس نيو ميلينيوم" كسائقة حافلة في عام 2016. وقبل ذلك، عملت في مدرسة عربية كموظفة دعم.
في عام 2022، تم تشخيص إصابة رابينا بسرطان الثدي وخضعت لعملية استئصال الثدي. وقالت: "تزوجت عندما كان عمري 13 عاماً. وبسبب الصعوبات المالية، اضطررت إلى ترك عائلتي للبحث عن عمل هنا. عندما اكتشفت أنني مصابة بالسرطان، لم أخبر أحداً في المنزل لأن والدتي توفيت بنفس المرض، ولم أرغب في إثارة قلقهم".
وفي وقت سابق من هذا العام، عانت رابينا من مأساة أخرى عندما أصيب زوجها بنوبة قلبية قاتلة. وعند عودتها إلى نيبال لحضور جنازته، انكشفت معركتها السرية مع السرطان. وأوضحت بلغتها الأم: "لم يرغب أقاربي في عودتي إلى دبي بسبب حالتي، لكنني لم أكن مستعدة للاستسلام. إذا كان هذا ما اختاره الله لي، فأنا مستعدة لقبوله".
كان تأثير كلماتها عميقاً. لقد تردد صدى قصتها بعمق لدى الجمهور. قالت رابينا: "بعد مشاركة قصتي، أخبرت الأطفال ألا يسمحوا للتوتر بالتغلب عليهم، بغض النظر عما تلقيه الحياة في طريقهم. الامتنان والإيمان هما السبيل الوحيد للمضي قدماً".
تحركت بالقوة والشجاعة
قالت آن: "لقد تأثر العديد من الطلاب بشدة بقوتها وشجاعتها. كما ساعدت قصة رابينا الطلاب على رؤية موظفي الدعم كأفراد لديهم تحدياتهم وانتصاراتهم الخاصة، وليس مجرد مساعدين في المدرسة".
جسدت قصة رابينا موضوع الحدث: "إدارة الحياة: مكتبة حية من المرونة والاختيارات التحويلية"، والتي تهدف إلى إلهام طلاب المدارس الثانوية من خلال ربطهم بالمتحدثين الذين واجهوا قرارات حياتية صعبة.
ولم تكن رابينا وحدها التي تحدثت في الفعالية، بل شارك "جاياديب فارما"، مدير المبيعات في دبي، أيضاً بأفكاره. وقال: "لقد تحدثت عن وجود رؤية في الحياة والعمل من أجل تحقيقها، مستخدماً مثال زميل في الفصل، والذي، على الرغم من الظروف السيئة، نجح في تحقيق النجاح من خلال العمل الجاد والمثابرة. كان الطلاب حريصين على الاستماع، وكنت سعيداً بنقل دروس حياتي المتواضعة".
أطلقت مدرسة جيمس نيو ميلينيوم، الخيل، المكتبة الحية لأول مرة في عام 2022، بمشاركة مسؤولي المدرسة "بريتام شيتي" و"روثفيك بهوجانجا"، الذين شاركوا تجاربهم مع طلاب الصف التاسع. وفي العام التالي، توسعت المبادرة لتشمل 33 متطوعًا من مختلف مناحي الحياة يخاطبون طلاب المدرسة الثانوية.
وفي هذا العام، دعت المكتبة الحية أيضًا الآباء والخريجين والموظفين الداعمين للمشاركة، مما وفر للطلاب وجهات نظر متنوعة حول المرونة واتخاذ القرار. وقد أعطى الحدث للطلاب نظرة مباشرة على كيفية تغلب هؤلاء الأفراد على التحديات، مما ألهمهم لمواجهة خيارات حياتهم بشجاعة وعزيمة.
قالت "راديكا رامان سيوال"، المتخصصة في التعلم والتطوير: "من خلال المناقشات الممتعة والحيوية، شاركت قصتي حول كيفية عملي للحفاظ على مسيرتي المهنية أثناء التنقل عبر ثلاث دول. وفي المقابل، شارك الطلاب كيفية تعاملهم مع التغييرات في حياتهم الخاصة".