دبي: سائقة حافلة مدرسية تتحدى السرطان وتلهم الطلاب

وفي وقت سابق من هذا العام، عانت رابينا من مأساة أخرى عندما أصيب زوجها بنوبة قلبية قاتلة. وعند عودتها إلى نيبال لحضور جنازته، انكشفت معركتها السرية مع السرطان. وأوضحت بلغتها الأم: "لم يرغب أقاربي في عودتي إلى دبي بسبب حالتي، لكنني لم أكن مستعدة للاستسلام. إذا كان هذا ما اختاره الله لي، فأنا مستعدة لقبوله".