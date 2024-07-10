دبي: زيد الراوي مديراً تنفيذياً في "سانكتشوري"
أعلنت شركة سانكتشوري (Sanctuary)، وهي جزء من مجموعة ساميت (Summit Group)، عن انضمام زيد الراوي إليها كمدير تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط.
وسيعمل زيد، انطلاقاً من دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع فريق القيادة العليا لتعزيز النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
ومع 25 عاماً من الخبرة في قطاع الخدمات المالية، بدأ زيد مسيرته المهنية في عام 1999 مع "ميريل لينش" في لندن، حيث قدم الاستشارات للمكاتب العائلية في الشرق الأوسط بشأن الهيكلة والاستثمارات. وفي عام 2006، انتقل إلى دبي للعمل كمدير مبيعات لشركة "باركليز ويلث" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
ومنذ عام 2013، عمل زيد في مجال الأسهم الخاصة والعقارات، حيث قدم الاستشارات للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ومؤخراً، شغل منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "ام٧ العقارية" (M7 Real Estate) ثم في شركة مارتلي كابيتال (Martley Capital)، حيث يواصل عمله كمستشار.
شغل زيد العديد من المناصب في المجالات الإدارية والاستشارية والمشاريع في سانكتشوري منذ تأسيس الشركة في عام 2019. وقال: "أنا متحمس لبدء دوري الجديد في شركة سانكتشوري. وبعد أن تعاونت مع الفرق في مناصب مختلفة على مدى السنوات الخمس الماضية، فإنني أتطلع إلى الاستفادة من خبرتي للمساهمة في نمو الشركة. وأنا أثق في قدرتنا على تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا في الشرق الأوسط".
وقال "ديباك مالهوترا"، الرئيس التنفيذي لشركة سانكتشوري: "يسعدنا أن نرحب رسمياً بزيد في سانكتشوري. إن خبرته ومعرفته بقطاع التمويل في الشرق الأوسط يجعلان منه إضافة قيّمة. ونحن على ثقة بأن حضورنا وتأثيرنا في المنطقة سينمو تحت قيادته".