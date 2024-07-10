دبي: زيد الراوي مديراً تنفيذياً في "سانكتشوري"

وسيعمل زيد، انطلاقاً من دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع فريق القيادة العليا لتعزيز النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

ومع 25 عاماً من الخبرة في قطاع الخدمات المالية، بدأ زيد مسيرته المهنية في عام 1999 مع "ميريل لينش" في لندن، حيث قدم الاستشارات للمكاتب العائلية في الشرق الأوسط بشأن الهيكلة والاستثمارات. وفي عام 2006، انتقل إلى دبي للعمل كمدير مبيعات لشركة "باركليز ويلث" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.