دبي: زيادة تدريجية في رسوم الصرف الصحي حتى 2027
أعلنت بلدية دبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتمادها هيكل رسوم الصرف الصحي المعدل، والذي سيتم تنفيذه على مراحل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي أول تحديث للرسوم منذ 10 سنوات، قالت بلدية المدينة إن الزيادة ستطبق على الحسابات الحالية، بما في ذلك رسوم جمع مياه الصرف الصحي ضمن المناطق التي تشرف عليها البلدية.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز ترشيد استهلاك المياه في الإمارة والمساهمة في تعزيز الممارسات المستدامة والحفاظ على موارد المياه وإنشاء بنية تحتية حضرية جاهزة للمستقبل وقادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان دبي وزوارها. وتتماشى الرسوم الجديدة مع هدف خطة دبي الحضرية 2040 لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في الإمارة.
سيتم زيادة تعرفة الصرف الصحي للسكان والشركات تدريجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
التعرفة الجديدة:
- 1.5 فلس للغالون ابتداءً من عام 2025
- 2 فلس للغالون ابتداءً من 2026
- 2.8 فلس للغالون ابتداءً من عام 2027
وبحسب السلطات، تظل التعرفة الجديدة أقل بكثير من المتوسط العالمي، بما في ذلك في المدن التي يكون فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مماثلا.
لقد أدى النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي، إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، إلى زيادة الحاجة إلى التطوير المستمر للبنية التحتية في جميع قطاعات الخدمات لتلبية احتياجات قاعدة السكان والزائرين المتنامية.
وبينما تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد وأحد أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة، فمن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.