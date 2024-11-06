دبي: زيادة تدريجية في رسوم الصرف الصحي حتى 2027

وفي أول تحديث للرسوم منذ 10 سنوات، قالت بلدية المدينة إن الزيادة ستطبق على الحسابات الحالية، بما في ذلك رسوم جمع مياه الصرف الصحي ضمن المناطق التي تشرف عليها البلدية.