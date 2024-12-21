دبي: رياضة المشي على الحبل تتحول إلى أسلوب حياة
كل يوم أربعاء، تتجمع مجموعة مخصصة من ممارسي رياضة المشي على الحبل في حديقة الصفا، على استعداد لتحدي أنفسهم وإيجاد التوازن والتواصل مع الآخرين. ما بدأ كطريقة غير رسمية للاسترخاء بعد العمل تحول إلى The Slacky Mile، مجتمع مزدهر يجمع الناس من جميع مناحي الحياة للمشاركة في متعة ونمو رياضة المشي على الحبل.
تتضمن رياضة المشي على الحبل المشدود المشي أو الجري أو تحقيق التوازن على طول من حزام مسطح معلق بين مرساتين، مما يوفر شكلًا فريدًا من أشكال تدريب التوازن. وهي تشبه المشي على الحبل المشدود. ومع ذلك، فإن الحبل المشدود مصنوع من مادة مرنة وتوتر ضئيل، مما يخلق تجربة ديناميكية تتحدى الجسم والعقل بطرق مختلفة.
يواصل مجتمع Slacky Mile توسيع نطاقه من خلال اللقاءات المنتظمة في المواقع ذات المناظر الخلابة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بقعة مذهلة على خط المياه في الحمرية والشارقة أو المشي على الحبال المرتفعة (المشي على الحبال عبر الجبال) في Fossil Rock. قال معاذ: "الأمر كله يتعلق باستكشاف الطبيعة بطريقة جديدة ومواجهة مخاوفك".
تم تأسيس هذا المجتمع على يد معاذ أبو راشد، وهو مدرب توازن من أصل مغربي ينظر إلى المشي على الحبل باعتباره أكثر من مجرد رياضة. يقول معاذ: "بالنسبة لي، المشي على الحبل هو رحلة"، موضحًا كيف شكلت هذه الممارسة حياته الشخصية والمهنية. "إن الأمر يتعلق بإيجاد التوازن، ليس فقط في الحركة ولكن أيضًا في الحياة. الأمر يتعلق بالتواجد في الحاضر".
بدأت رحلة معاذ في رياضة المشي على الحبل في المغرب عندما جربها لأول مرة على الشاطئ مع أصدقائه. وبعد انتقاله إلى دبي في عام 2017 للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية، وجد هيكل الفصل الدراسي مقيدًا للغاية وبدأ في استكشاف شغفه بالحركة.
عمل في التجارة الإلكترونية لمدة خمس سنوات، لكنه أصبح غير راضٍ عن الحياة المكتبية. يتذكر قائلاً: "تم تسريحي من العمل على الرغم من أنني كنت أحقق جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. عندها أدركت أنني لست مناسبًا لوظيفة من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً". وبدلاً من الإحباط، ركز على شغفه بالحركة. قاده شغفه بالحركة إلى استكشاف المشي على الحبل بشكل أكثر جدية، ووفرت جائحة كوفيد-19 الفرصة المثالية للتعمق في هذه الممارسة. ازدهرت ممارسته للمشي على الحبل في شاطئ كايت سيرف في أم القيوين، وبدأ في تعليم الآخرين.
في عام 2020، انتقل معاذ من مهنة في التجارة الإلكترونية ليصبح مدربًا للتوازن بدوام كامل، حيث يقوم بتدريس المشي على الحبل، واليوغا البهلوانية، وغيرها من التخصصات القائمة على الحركة مثل التزلج على الحبل الحر والتزلج على الأمواج. بالنسبة له، أصبح المشي على الحبل وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعاطفية، ومساعدة الآخرين على النمو بشكل شامل. وأوضح معاذ: "الأمر يتعلق بمساعدة الناس ليس فقط جسديًا ولكن عاطفيًا". وأضاف أيضًا أن المشي على الحبل ساعد في تحديد وتصحيح اختلالات التوازن في وضعيته.
التقى عمرو الحسيني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة OutQore، وهي شركة متخصصة في بيع معدات الرياضة، بمؤاد في عام 2021 عندما اشترى معاد حبلًا للمشي على الحبل من متجره. وقد أشعل هذا اللقاء شرارة تعاون من شأنه أن يؤدي إلى نمو مجتمع المشي على الحبل بشكل كبير في دبي.
قال عمرو: "إن إنشاء مسارات المشي على الحبال في حديقة الصفا فتح عيني على مدى قوة التفاعل مع المجتمع، وخاصة في مدينة حيث غالبًا ما يشتت انتباه الناس بالتكنولوجيا والحياة اليومية". ومن خلال شراكتهما، تمكنا من زيادة الوعي بالمشي على الحبال في دبي، وتوسيع جاذبية هذه الرياضة وجعلها في متناول المزيد من الناس.
لقد قامت شركة OutQore بتعديل عروض منتجاتها لتشمل المزيد من معدات الرياضة الترفيهية استجابة للاهتمام المتزايد بالمشي على الحبل والأنشطة الخارجية. إن نجاح Slacky Mile هو شهادة على قوة المجتمع والطريقة التي يمكن بها للحركة أن تعزز التواصل.
"إنه مثل العائلة"
بالنسبة للعديد من الأعضاء، لا يتعلق Slacky Mile بالرياضة فحسب؛ بل يتعلق أيضًا بالمجتمع. وصفت آري لامات، مدربة الرقص الجوي البالغة من العمر 33 عامًا من المكسيك، المجموعة بأنها "عائلتها". التقت بمؤاد، زوجها الآن، من خلال المجموعة. قالت وهي تتأمل كيف ساعدها المجتمع في العثور على مكان لها في دبي: "يعني المجتمع الكثير بالنسبة لي - إنه مثل العائلة. كل شخص يجلب شيئًا فريدًا إلى الطاولة".
وقد وصف أبورف جوجار، الذي اكتشف رياضة المشي على الحبل منذ ست سنوات في مهرجان بالهند، هذه الرياضة بأنها "رحلة اكتشاف الذات". وذكر أن رياضة المشي على الحبل علمته دروسًا قيمة في الانضباط والتركيز والمرونة، وهو يطبق هذه الدروس في جميع مجالات حياته، من العمل إلى العلاقات.
بالنسبة لأرليت، وهي مساعدة مدرس تبلغ من العمر 44 عامًا، فإن المزيج المتنوع من الأشخاص في المجموعة كان تجربة ثرية. "نتفاعل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، ونتعلم عن ثقافات وتقاليد وأساليب حياة مختلفة".
حتى الوافدين الجدد إلى هذه الرياضة، مثل سانديب راثود، الذي انتقل إلى دبي قبل ستة أشهر، وجدوا أن المشي على الحبل المرن يقدم أكثر من مجرد تحدٍ جسدي. يقول سانديب: "في المرة الأولى التي جربتها فيها، ارتجفت ساقي بشكل لا يمكن السيطرة عليه، لكنها علمتني دروسًا حول التركيز والصبر والدعم المتبادل".
توسيع المجتمع
اكتسبت مبادرة Slacky Mile شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وخاصة خلال تحدي اللياقة البدنية في دبي. وقد استضافت المجموعة مؤخرًا ورش عمل للمشي على الحبل للأطفال، بما في ذلك المصابين بمتلازمة داون، مما يوضح الجاذبية العالمية للمشي على الحبل. "لقد قدمت لهم عرضًا وركزنا على الوضعية والتوازن. قال معاذ إنهم "ساروا مع التيار، دون الضغط عليهم كثيرًا"، مما سمح للأطفال بالتواصل مع الحركة بالسرعة التي تناسبهم.
على الرغم من أن رياضة المشي على الحبل لا تزال جديدة نسبيًا في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الشعبية المتزايدة لمجتمع المشي على الحبل تشير إلى مستقبل واعد. ومع استمرار معاذ وفريقه في إلهام مجتمع متنامٍ، فإن تأثيرهم يتجاوز المشي على الحبل، حيث يقدمون مسارًا فريدًا لإيجاد التوازن في كل من الجسم والعقل.