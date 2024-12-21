دبي: رياضة المشي على الحبل تتحول إلى أسلوب حياة

عمل في التجارة الإلكترونية لمدة خمس سنوات، لكنه أصبح غير راضٍ عن الحياة المكتبية. يتذكر قائلاً: "تم تسريحي من العمل على الرغم من أنني كنت أحقق جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. عندها أدركت أنني لست مناسبًا لوظيفة من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً". وبدلاً من الإحباط، ركز على شغفه بالحركة. قاده شغفه بالحركة إلى استكشاف المشي على الحبل بشكل أكثر جدية، ووفرت جائحة كوفيد-19 الفرصة المثالية للتعمق في هذه الممارسة. ازدهرت ممارسته للمشي على الحبل في شاطئ كايت سيرف في أم القيوين، وبدأ في تعليم الآخرين.