دبي: رحيل رجل الأعمال الباكستاني "عمران تشودري"

وأشاد فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة، بمساهمات عمران في مجتمع الأعمال الباكستاني وفي خدمة المجتمع. وقال السفير: "كان تشودري عضواً مؤسساً لمجلس العمل الباكستاني وكانت مساهماته كبيرة. خلال فترة عملي السابقة في الإمارات العربية المتحدة من عام 2007 إلى عام 2010، كان عمران عضواً نشطاً في المجتمع وكان يحضر الاجتماعات بانتظام".