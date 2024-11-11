دبي: رحيل رجل الأعمال الباكستاني "عمران تشودري"
توفي رجل الأعمال الباكستاني الشهير "عمران تشودري"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سينرجي"، المقيم في دبي، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين.
ستقام صلاة الجنازة غداً بعد صلاة العصر بمقبرة القوز بدبي.
كان تشودري أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس العمل الباكستاني في دبي، كما تم تعيينه مرتين مديراً للمجلس.
وأعرب مجتمع الأعمال الباكستاني في دبي وأبوظبي عن حزنه كما قدم تعازيه لوفاة تشودري.
وأشاد فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة، بمساهمات عمران في مجتمع الأعمال الباكستاني وفي خدمة المجتمع. وقال السفير: "كان تشودري عضواً مؤسساً لمجلس العمل الباكستاني وكانت مساهماته كبيرة. خلال فترة عملي السابقة في الإمارات العربية المتحدة من عام 2007 إلى عام 2010، كان عمران عضواً نشطاً في المجتمع وكان يحضر الاجتماعات بانتظام".
وقال إقبال داود، رئيس مجلس العمل الباكستاني، إن المجتمع بأكمله يشعر بالحزن لوفاة عمران تشودري.
وقال داود لصحيفة خليج تايمز : "قدم عمران تشودري مساهمات هائلة في خدمة المجتمع هائلة، ولقد شارك بنشاط في العمل الخيري لجمع الأموال لمستشفى شوكت خانوم في باكستان".
قال عرفان أفسار، الرئيس السابق لحزب الإنصاف الباكستاني في الإمارات العربية المتحدة: "لقد شعرنا بحزن شديد عند سماعنا نبأ وفاة عمران تشودري المفاجئ. نسأل الله أن يجزيه عنا كل خير وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة بأكملها الصبر على هذه الخسارة التي لا تعوض".