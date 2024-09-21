دبي: رحيل الشيف الأسترالي الشهير "جريج مالوف"

تم تداول منشورات على الإنترنت تنعي وفاة الشيف الأسترالي المعروف "جريج مالوف"، الذي توفي عن عمر يناهز 64 عامًا.

وينحدر معلوف من أصل لبناني، وانتقل إلى دبي في عام 2013 وكانت لديه فرصة افتتاح مطعمين راقيين في المدينة.