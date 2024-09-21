دبي: رحيل الشيف الأسترالي الشهير "جريج مالوف"
تم تداول منشورات على الإنترنت تنعي وفاة الشيف الأسترالي المعروف "جريج مالوف"، الذي توفي عن عمر يناهز 64 عامًا.
وينحدر معلوف من أصل لبناني، وانتقل إلى دبي في عام 2013 وكانت لديه فرصة افتتاح مطعمين راقيين في المدينة.
وأكدت العديد من التقارير الإعلامية وعدد من الطهاة المخضرمين وفاته.
وكتبت الشيف "ريتا سويدان" على إنستغرام يوم السبت: "لقد كنت وستظل دائماً مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين. وداعاً يا صديقي، سنفتقدك كثيراً. أعلم أنك تبتسم لنا بينما تستمتع بسندويشات لسان الحمل المخلل بالخردل. ارقد في سلام".
نشأ الشيف الحائز على نجمة ميشلان مع ثلاثة أجيال تحت سقف واحد، وكانت وجباتهم تقليدية في الغالب. وسرعان ما أصبح أحد أشهر الطهاة في أستراليا، وخاصة في ترويجه للمطبخ الشرق أوسطي الحديث على المستوى الدولي. والكثير من ذلك هو تفسيره الخاص للأطباق التقليدية؛ "ليس مجرد دمج بل فهم الطبق نفسه، وإضافة بضع طبقات أخرى وجعله يبدو أكثر معمارية"، كما قال معلوف في مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز.
"اليوم هو يوم حزين بالنسبة لنا جميعاً، فقدنا عملاقًا من البشر.. رجلًا جميلًا. نعم، طاهٍ مذهل. أرسل الحب لعائلته وقوته. سأفتقد المزاح حول كل ما يتعلق بالطعام اليوناني واللبناني. ارقد في سلام أيها الرجل العظيم. أراك في الجانب الآخر"، كتب الشيف جورج كالومباريس في منشور حدادًا على مالوف الذي يُطلق عليه "عراب المطبخ الشرق أوسطي".
وكان آخر منشور لملوف على موقع إنستغرام، والذي حمل علامة موقع دبي، قد نُشر في 6 سبتمبر/أيلول مع تعليق يقول: "ذكريات جميلة عن تركيا من خلال فيروز - رحلة الطهاة عبر تركيا".
وعلق المعجبون على المنشور للتعبير عن امتنانهم لمالوف، وكتب أحدهم: "ارقد في سلام يا جريج، شكرًا لك على فنك. لقد كنت رائدًا حقيقيًا في المطبخ الشرق أوسطي. ملهم".