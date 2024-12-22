دبي: رحلات نسائية للاسترخاء وتجديد الطاقة والنشاط
بعد أن تحررت النساء في الإمارات العربية المتحدة والخليج من المسؤوليات اليومية، احتضنت النساء متعة السفر من خلال مبادرة فريدة من نوعها أطلقتها المغتربة "أسماء سروار" من دبي. وتركز مغامرتها حصريًا على تنظيم رحلات خاصة بالنساء فقط، مما يمنح ربات البيوت والمهنيات استراحة ضرورية للغاية للاسترخاء واستعادة النشاط.
تنتمي أسماء إلى عائلة متجذرة في مجال السياحة، وقد دخلت إلى هذه الصناعة في وقت مبكر، حيث كان والدها يدير وكالة سفر في الهند. وبعد إكمال تخرجها ودورة تدريبية في السياحة، انضمت إلى عمل والدها. ومع ذلك، أدى الوباء إلى توقف كل شيء، وخلال هذا الوقت، واجهت أسماء العبء العاطفي لعدم عملها، إلى جانب تحديات كونها أمًا جديدة.
"لقد كان وقتًا عصيبًا بالنسبة لي"، كما تذكرت. "أدركت أن العديد من النساء يمررن بصراعات مماثلة، ويحاولن التوفيق بين المسؤوليات وغالبًا ما يهملن أنفسهن. عندها قررت إنشاء شيء ذي معنى - مساحة حيث يمكن للنساء أخذ قسط من الراحة وتدليل أنفسهن"، كما قالت أسماء، التي بدأت بعد ذلك شركة Woodpeckers Tours and Travels في الإمارات العربية المتحدة. وأضافت أسماء: "لم أغير اسم وكالتي. إنها مثل فرع من مؤسسة والدي".
شاركت أسماء فكرتها بشأن الرحلات المخصصة للنساء فقط مع صديقتها "أرشيا أختر علي"، التي أيدتها على الفور. وبدأتا معًا في استكشاف المفهوم من خلال مناقشته مع نساء أخريات. تقول أسماء: "عندما تحدثنا إلى بعض السيدات، أعربن عن مدى رغبتهن في الهروب من روتينهن اليومي ومسؤولياتهن".
لقد بدأت الرحلة بلقاءات صغيرة سرعان ما تحولت إلى لقاءات ثم إلى رحلات كاملة. وكانت الجولة الأولى إلى أذربيجان، التي شاركت فيها 21 امرأة، ناجحة. وتقول أسماء: "كانت الاستجابة هائلة. فقد عادت النساء وهن يشعرن بالانتعاش والسعادة والنشاط. وشاركت العديد منهن بصورهن وتجاربهن، الأمر الذي شجع المزيد من الأشخاص على الانضمام إلينا".
وبعد نجاح جولتها الأولى، تبعتها رحلات إلى وجهات أخرى. ففي صباح يوم الجمعة، أرسلت أسماء مجموعة من 35 امرأة إلى قرغيزستان. ورغم أنها لم تتمكن من الانضمام إلى المجموعة بنفسها، فإن شريكتها الموثوقة أرشيا تعمل على ضمان سلامة المسافرين وراحتهم واستمتاعهم برحلتهم على أكمل وجه.
السلامة أولا
تظل السلامة على رأس أولويات أسماء. فهي تتأكد من أن جميع شركاء السفر، من المرشدين السياحيين إلى مشغلي الحافلات، من النساء. وقالت: "الأمن هو شاغلنا النهائي. أقوم شخصيًا بإجراء استطلاع قبل تنظيم أي رحلة. جميع شركائنا في البلدان الأخرى من النساء المحليات، مما يخلق تجربة آمنة ومريحة للجميع".
وقد لفتت المبادرة انتباه السيدات من قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين ودول أخرى، اللاتي انضممن إلى هذه الجولات. وأضافت أسماء: "نتبع مسارًا صارمًا، ونضمن عدم ترك أي شخص بمفرده أثناء السفر. كل ما يهم هو توفير تجربة آمنة وممتعة".
المغامرات القادمة
الرحلة القادمة ستكون عبارة عن تجربة تخييم ليلية في مسندم، في مكان منعزل وهادئ. قالت أسماء، التي تخطط للعديد من الرحلات الصديقة للنساء في المستقبل: "لقد قمت بالفعل بزيارة الموقع للتأكد من أنه يلبي معايير السلامة والراحة الخاصة بي".
"هذه الرحلات لا تتعلق بالسفر فقط، بل إنها تتعلق بلقاء النساء وتكوين صداقات جديدة، والتواصل، وأخذ قسط من الراحة من أدوارهن كأمهات. إنها نحن فقط، نستمتع بالحياة ونصنع الذكريات"، كما قالت.
'وقتي الخاص'
تقول أرشيا، وهي مصممة أزياء: "غالبًا ما لا تدرك النساء مدى احتياجهن إلى استراحة حتى يأخذنها. الأمر لا يتعلق فقط برؤية أماكن جديدة، بل يتعلق بإعادة اكتشاف أنفسهن، حتى ولو لبضعة أيام فقط".
وأضافت أرشيا: "في رحلتنا الأخيرة، ضحكنا ورقصنا وتبادلنا الخبرات مثل الأصدقاء القدامى. وبحلول نهاية الرحلة، لم نعد غرباء، بل أصبحنا عائلة".
يعترف العديد من المشاركين بأن حياتهم الروتينية المليئة بالمسؤوليات التي لا تنتهي نادراً ما تترك لهم مساحة للوقت الشخصي. ومع ذلك، توفر هذه الرحلات فرصة فريدة للتوقف والتأمل وإعادة الاتصال بأنفسهم.
"لقد عدت وأنا أشعر بأنني أكثر خفة وسعادة واستعدادًا لمواجهة الحياة. كان الأمر أشبه بالضغط على زر إعادة الضبط"، قالت أمينة، التي سافرت إلى أذربيجان.
بفضل دعم والدها واتصالاتها في قطاع السفر، تمنح أسماء النساء فرصة للخروج من مناطق الراحة الخاصة بهن واحتضان مغامرات جديدة، وخلق ذكريات تدوم مدى الحياة وحث النساء على إعطاء الأولوية لأنفسهن.