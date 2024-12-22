دبي: رحلات نسائية للاسترخاء وتجديد الطاقة والنشاط

تنتمي أسماء إلى عائلة متجذرة في مجال السياحة، وقد دخلت إلى هذه الصناعة في وقت مبكر، حيث كان والدها يدير وكالة سفر في الهند. وبعد إكمال تخرجها ودورة تدريبية في السياحة، انضمت إلى عمل والدها. ومع ذلك، أدى الوباء إلى توقف كل شيء، وخلال هذا الوقت، واجهت أسماء العبء العاطفي لعدم عملها، إلى جانب تحديات كونها أمًا جديدة.