دبي: رحلات بحرية فاخرة وتجارب لا تُنسى سفينة جديدة

وتُقدّم الرحلة البحرية تجربة غامرة لا تُنسى، مع 6 وجبات شهية يومياً، وحفلات رقص تحت المطر، وعروض مختارة بعناية، وفعاليات حصرية، ما يضمن للركاب ترفيهاً متواصلاً على مدار الساعة.

ووفقاً لـ "ناريش راوال"، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في الشركة، فإن الرحلات البحرية تزداد شعبية بفضل التجربة الفريدة التي تقدمها. وقال: "هذه ليست مجرد عطلة، بل هي أسلوب حياة مختلف. هناك بالطبع سحرُ السماء والبحر، فلا يُمكن وصف متعة الجلوس في الشرفة مع فنجان قهوة في منتصف الليل، والتأمل في جمال السماء والبحر. إنها تجربة مُجددة للروح. كما أن الخدمات المقدمة على متن السفينة فاخرة من الدرجة الأولى".