"دبي رايد 2025" ينطلق بمشاركة واسعة ويحوّل شوارع الإمارة إلى مضمار للدراجات

دعوة لجميع راكبي الدراجات في دبي! أحد أكبر فعاليات الدراجات سيعود قريباً إلى المدينة.
تم الآن فتح باب التسجيل لفعالية "دبي رايد" الشهيرة، بعد أن استضافت أكثر من 37,000 راكب دراجة العام الماضي، مما أتاح للمشاركين فرصة التجول بالدراجات في قلب المدينة ضمن تحدي دبي للياقة.
في الثاني من نوفمبر 2025، سيشهد أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات في المنطقة انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لتحدي اللياقة. وفي نسخته السادسة، سيكون الحدث الأول من بين أربعة فعاليات رئيسية هذا الشهر، حيث سيجوب آلاف راكبي الدراجات شوارع المدينة مروراً بمعالم بارزة مثل متحف المستقبل، قناة دبي المائية، وبرج خليفة.
وباعتباره واحداً من أكثر الأحداث المحبوبة على جدول تحدي دبي للياقة، فإن "دبي رايد" ليس مجرد فعالية لركوب الدراجات، بل هو احتفال بروح التكاتف، وهو ما يتماشى مع عام 2025 المخصص ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات.
توجد عدة مسارات مصممة لتناسب جميع عشاق ركوب الدراجات، بما في ذلك أصحاب الهمم وذوي القدرات المختلفة. يمكن للمشاركين اختيار المسار الخلاب لمسافة 12 كيلومتراً على طول شارع الشيخ زايد، أو الاستمتاع بمسار قصير عائلي بطول 4 كيلومترات في وسط مدينة دبي. كما يتوفر مدخل خاص مدعوم لأصحاب الهمم يتناسب مع الدراجات اليدوية، والدراجات الثنائية، والدراجات المعدلة.
ستعود أيضاً لفات "دبي رايد" السريعة، التي تمنح فرصة حصرية لراكبي الدراجات المحترفين لاختبار حدود قدراتهم وخوض تجربة مثيرة لركوب الدراجات بسرعة عالية على المسار الأيقوني لـ"دبي رايد".
تقام هذه اللفات على المسار البالغ طوله 12 كيلومتراً، وتتيح فرصة نادرة للانطلاق بسرعة على شارع الشيخ زايد. هذا الركوب مخصص فقط لراكبي الدراجات المحترفين الذين يجب أن يحافظوا على سرعة لا تقل عن 30 كيلومتراً في الساعة، ويستخدموا دراجات سباق قادرة على تحمل هذا المستوى، والالتزام بتعليمات المراقبين في "دبي رايد". وبعد إكمال الجولة، يمكن للرياضيين الانضمام إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الفعالية الرئيسية. يبدأ التسجيل للفات السريعة في 6 أكتوبر.
بصفتك مشاركاً، ستحصل على أرقام سباق فردية لكل من "دبي رايد" و"دبي رايد سبيد لابس". يمكنك استلامها من "قرية اللياقة 30x30 لبلدية دبي" في حديقة زعبيل، والتي ستكون مركزاً رئيسياً لجميع أنشطة الجري والدراجات بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر.
سجل للمشاركة في الحدث عبر الموقع: www.dubairide.com.