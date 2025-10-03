"دبي رايد 2025" ينطلق بمشاركة واسعة ويحوّل شوارع الإمارة إلى مضمار للدراجات

تقام هذه اللفات على المسار البالغ طوله 12 كيلومتراً، وتتيح فرصة نادرة للانطلاق بسرعة على شارع الشيخ زايد. هذا الركوب مخصص فقط لراكبي الدراجات المحترفين الذين يجب أن يحافظوا على سرعة لا تقل عن 30 كيلومتراً في الساعة، ويستخدموا دراجات سباق قادرة على تحمل هذا المستوى، والالتزام بتعليمات المراقبين في "دبي رايد". وبعد إكمال الجولة، يمكن للرياضيين الانضمام إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الفعالية الرئيسية. يبدأ التسجيل للفات السريعة في 6 أكتوبر.