"دبي رايد" يعود بنسخة 2024: تحديات ومسارات الجديدة
سيعود سباق الدراجات الهوائية الشهير "دبي رايد" في نوفمبر المقبل، وإذا كنت مستعداً لركوب الدراجة، فاحجز مكانك. أعلنت السلطات يوم الخميس أن التسجيل مفتوح الآن.
ويعود أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات في المنطقة، والذي يقام يوم الأحد 10 نوفمبر، إلى نسخته الخامسة، مما يتيح للجميع - بغض النظر عن العمر أو القدرة - فرصة تجربة دبي على عجلتين (أو أكثر).
هذا العام، سيكون هناك خياران للمسار، بالإضافة إلى تحدي اللفة السريعة الجديد:
إذا كنت ترغب في ركوب الدراجة عبر شارع الشيخ زايد، فاستمتع برحلة ذات مناظر خلابة تمتد لمسافة 12 كم.
إذا كنت تريد الانضمام إلى عائلتك وأطفالك، فإن الطريق الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات عبر وسط مدينة دبي سيكون خياراً جيداً.
يوفر كل مسار منظوراً فريداً من نوعه للعجائب المعمارية في المدينة، بدءاً من برج خليفة الشاهق وحتى متحف المستقبل المذهل وأوبرا دبي الشهيرة.
لفات السرعة الجديدة
هل تبحث عن الإثارة؟ جرّب سباقات السرعة الجديدة في دبي، والمصممة خصيصاً لراكبي الدراجات ذوي الخبرة الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً.
وتقام سباقات السرعة من الساعة الخامسة حتى السادسة صباحاً على مسار يبلغ طوله 12 كيلومتراً، وستوفر فرصة فريدة لتجربة الإثارة التي يوفرها ركوب الدراجات عالية السرعة على شارع الشيخ زايد.
هكذا تسير الأمور:
للانضمام، يجب عليك الحفاظ على سرعة لا تقل عن 30 كيلومتراً في الساعة.
سيتعين عليك قيادة دراجة قادرة على الحفاظ على هذه الوتيرة واتباع تعليمات منظمي سباق دبي رايد.
بمجرد الانتهاء، يمكنك الانضمام إلى العائلة والأصدقاء للحدث الرئيسي.
ملاحظة: التسجيل في سباق دبي رايد وسباق دبي للفات السريعة منفصلان. يمكنك التسجيل الآن في سباق دبي رايد، بينما سيبدأ التسجيل في سباق دبي للفات السريعة في 14 أكتوبر.
باعتبارك مشاركاً، ستحصل على أرقام فردية لكل من سباق دبي رايد وسباق دبي للفات السريعة. يمكنك استلامها من قرية اللياقة البدنية 30x30 التابعة لبلدية دبي في حديقة زعبيل. سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول مواعيد الاستلام والمواعيد قريباً.
وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "يعد هذا الحدث أحد أبرز الفعاليات في جدول اللياقة البدنية لدينا والذي يعمل على تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة ويلعب دوراً كبيراً في تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة نشطة".
وأضاف حارب: "لا ينضم كل شخص للاستمتاع بالحدث فحسب، بل أيضاً لإنشاء ومشاركة لقطات من هذه التجربة التي لا تُنسى، والترويج لأسلوب حياة صحي ونشاط ومرح، وإلهام الجمهور العالمي بأهمية اللياقة البدنية".
وأضاف أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "إن سباق دبي للدراجات الهوائية الذي تقدمه موانئ دبي العالمية هو أكثر من مجرد حدث، فهو تجسيد لرؤيتنا لدمج اللياقة البدنية في الحياة اليومية لسكان دبي وزوارها لغرس عادات أفضل وجعل المدينة واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم".