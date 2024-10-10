"دبي رايد" يعود بنسخة 2024: تحديات ومسارات الجديدة

ويعود أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات في المنطقة، والذي يقام يوم الأحد 10 نوفمبر، إلى نسخته الخامسة، مما يتيح للجميع - بغض النظر عن العمر أو القدرة - فرصة تجربة دبي على عجلتين (أو أكثر).

هذا العام، سيكون هناك خياران للمسار، بالإضافة إلى تحدي اللفة السريعة الجديد: