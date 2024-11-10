"دبي رايد": شارع الشيخ زايد يتحول إلى مضمار سباق للدراجات

غادرت مجموعة من راكبي الدراجات الهوائية، يطلق عليهم اسم راكبي الدراجات الهوائية في أبو ظبي، منازلهم في أبو ظبي في الساعة الثانية صباحًا للوصول إلى الجولة في الوقت المناسب لسباقات السرعة. بالنسبة لهم، كانت الميزة الجديدة واحدة من أكبر دوافعهم للقدوم. قال العضو نوشاد: "خلال سباق دبي المعتاد، يجب أن تكون حذرًا للغاية حيث يوجد العديد من راكبي الدراجات من مستويات مختلفة ومتوسط السرعة حوالي 20 كم / ساعة". "هذا العام كنا نفكر في تخطيه عندما سمعنا عن سباقات السرعة. كان ذلك دافعًا كبيرًا لنا".