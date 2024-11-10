"دبي رايد": شارع الشيخ زايد يتحول إلى مضمار سباق للدراجات
للمرة الأولى، حظي العشرات من راكبي الدراجات بفرصة التسابق على طول شارع الشيخ زايد الشهير كجزء من فعالية دبي رايد في يوم أحد جميل. انطلقت ميزة اللفات السريعة التي تم تقديمها حصريًا لراكبي الدراجات ذوي الخبرة في الساعة 5 صباحًا.
وكانت هذه الجولات مفتوحة فقط لمن هم فوق سن 21 عامًا، وكان على المشاركين الحفاظ على متوسط سرعة 30 كيلومترًا في الساعة لركوب مسار شارع الشيخ زايد البالغ طوله 12 كيلومترًا والذي يمتد من مركز دبي التجاري العالمي إلى حديقة الصفا والعودة. وكان مطلوبًا من الدراجين الخروج من المسار بحلول الساعة 6 صباحًا.
كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي، تعود فعالية دبي رايد في نسختها الخامسة هذا العام لتحويل شارع الشيخ زايد إلى مسار مذهل لركوب الدراجات. في العام الماضي، شارك في الفعالية 35 ألف شخص.
وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة من سباق دبي للدراجات الهوائية، بمشاركة شاحنة سايبر التابعة لشرطة دبي ومجموعة من سائقي التوصيل.
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وانطلق الآلاف من راكبي الدراجات المحترفين والهواة إلى شارع الشيخ زايد للمشاركة في فعالية دبي للدراجات الهوائية الشهيرة يوم الأحد 10 نوفمبر. ارتدى البعض ملابسهم الاحترافية بينما ارتدى آخرون القمصان الأرجوانية التي تم توزيعها هذا العام كجزء من فعالية ركوب الدراجات الضخمة للمشاركين المسجلين. اختار آخرون ارتداء ملابس تتناسب مع موضوع معين.
عاد رفاقنا مارك ولالا وأنج وديف وجويلين للمشاركة في هذا الحدث للعام الخامس على التوالي. وقال مارك: "هذا أحد أكثر الأحداث التي ننتظرها بفارغ الصبر هذا العام. غادرنا منزلنا في ديرة في الساعة 4:30 صباحًا للوصول إلى هنا للسباق في الوقت المحدد. وفي كل عام، نلتقط صورنا في نفس المكان. إنه بمثابة شهادة على رباطنا".
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غادرت مجموعة من راكبي الدراجات الهوائية، يطلق عليهم اسم راكبي الدراجات الهوائية في أبو ظبي، منازلهم في أبو ظبي في الساعة الثانية صباحًا للوصول إلى الجولة في الوقت المناسب لسباقات السرعة. بالنسبة لهم، كانت الميزة الجديدة واحدة من أكبر دوافعهم للقدوم. قال العضو نوشاد: "خلال سباق دبي المعتاد، يجب أن تكون حذرًا للغاية حيث يوجد العديد من راكبي الدراجات من مستويات مختلفة ومتوسط السرعة حوالي 20 كم / ساعة". "هذا العام كنا نفكر في تخطيه عندما سمعنا عن سباقات السرعة. كان ذلك دافعًا كبيرًا لنا".
وصلت المجموعة المكونة من 25 شخصًا بعد الساعة الرابعة صباحًا بقليل للمشاركة في جولات السرعة. وقال: "كانت التجربة الأكثر إثارة. قطعنا حوالي 24 كيلومترًا قبل أن يُطلب منا الخروج. لقد استمتعنا حقًا بالرحلة وكانت الرحلة من أبو ظبي تستحق العناء".
وبعد انتهاء اللفات، انضمت المجموعة مرة أخرى إلى سباق دبي للدراجات الهوائية لمسافة 4 كيلومترات. وقال: "هذه واحدة من تجارب ركوب الدراجات المميزة التي لا يرغب أي راكب في تفويتها. لقد اخترنا مسار الـ 4 كيلومترات حتى نتمكن من ركوب الدراجات الهوائية عبر جميع المعالم الرئيسية".