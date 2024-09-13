دبي: دوريات مشتركة لمراقبة المركبات الثقيلة وتعزيز السلامة المرورية
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وحدات دوريات مشتركة لمراقبة المركبات الثقيلة وضمان التزامها بالشروط الفنية.
وستغطي وحدات الدوريات هذه ستة طرق رئيسية هي: طريق الشيخ محمد بن زايد، وطريق الإمارات، وطريق الخيل، وطريق رأس الخور، وطريق مطار آل مكتوم، وطريق دبي العين.
كما سيتم تغريم سائقي المركبات الثقيلة في حال رصد أي مخالفات قد تهدد سلامة المركبات أو الطرق أو مستخدمي الطرق.
وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي: "إطلاق دوريات مشتركة لمراقبة المركبات الثقيلة وضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية في دبي، يأتي في إطار التعاون المستمر بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لوضع الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية موضع التنفيذ."
وأضاف أن هذه الدوريات ستعمل على ضمان الالتزام بالقوانين المرورية، وضمان الصيانة الميكانيكية السليمة للمركبات الثقيلة، وهو أمر بالغ الأهمية لمنع الحوادث الخطيرة وإدارة حركة الشاحنات بشكل آمن.
وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تعمل هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي معاً على مراقبة المركبات الثقيلة على الطرق السريعة وضمان التزامها بالمعايير الفنية والسلامة. وفي حال رصد أي مخالفات من شأنها المساس بسلامة المركبات أو الطرق أو مستخدمي الطرق، سيتم تحرير مخالفات من قبل ضباط الشرطة. ستشمل عمليات التفتيش جوانب عدة مثل سلامة الإطارات وتوفر معدات السلامة وكفاءة الإضاءة والحمولة الزائدة والحمولة البارزة والقيادة من دون رخصة أو تصريح ساري المفعول."
وأشار البنا: "الهدف من هذه الجهود هو تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية وتقليل الحوادث المرتبطة بالشاحنات، في إطار رؤية "صفر وفيات" التي تسعى دبي لتحقيقها." مؤكداً أن نسبة الوفيات المرورية انخفضت بنسبة 93% بين عامي 2007 و2023.
وأضاف: "تهدف هذه الدوريات المشتركة إلى تعزيز السلامة المرورية وزيادة الوعي بين سائقي الشاحنات، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان لجميع مستخدمي الطرق في دبي، سواء في وسائل النقل العام أو الخاص".
كما دعا اللواء الغيثي سائقي المركبات الثقيلة إلى الالتزام بالقوانين المرورية، واحترام السرعات المحددة، والحفاظ على مسافات آمنة، وإجراء فحوصات منتظمة للمركبات، وأخذ استراحات خلال الرحلات الطويلة، وتجنب المشتتات، والتأكد من سلامة الإطارات.
الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات أكملت مؤخراً إنشاء 10 استراحات مخصصة للشاحنات من أصل 16 مخطط لها، بالتعاون مع شركة "أدنوك". تقع هذه الاستراحات في ستة مواقع استراتيجية تستخدمها الشاحنات بشكل متكرر: طريق الشيخ محمد بن زايد، طريق الإمارات، طريق دبي-حتا، طريق دبي-العين، طريق جبل علي-لهباب، وطريق العوير.
كل استراحة تمتد على مساحة تتراوح بين 5000 و10000 متر مربع، وتتسع لـ 30 إلى 45 شاحنة أو مركبة ثقيلة. وتضم الاستراحات مرافق مثل غرف الصلاة ومحطات تعبئة الوقود ومناطق استراحة للسائقين.