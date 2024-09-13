دبي: دوريات مشتركة لمراقبة المركبات الثقيلة وتعزيز السلامة المرورية

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تعمل هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي معاً على مراقبة المركبات الثقيلة على الطرق السريعة وضمان التزامها بالمعايير الفنية والسلامة. وفي حال رصد أي مخالفات من شأنها المساس بسلامة المركبات أو الطرق أو مستخدمي الطرق، سيتم تحرير مخالفات من قبل ضباط الشرطة. ستشمل عمليات التفتيش جوانب عدة مثل سلامة الإطارات وتوفر معدات السلامة وكفاءة الإضاءة والحمولة الزائدة والحمولة البارزة والقيادة من دون رخصة أو تصريح ساري المفعول."