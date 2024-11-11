دبي: دمج الألعاب الإلكترونية في التعليم.. مبادرة رائدة

وأشار الدكتور عادل إلى النمو المتسارع لصناعة الألعاب، مؤكداً على أهمية تمكين الجيل الجديد من المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الصناعة الواعدة. وقال: "لقد أصبحت صناعة الألعاب اليوم أكبر من صناعتي الموسيقى والأفلام معاً، وتُشير التوقعات إلى أن 25% من سكان الإمارات العربية المتحدة سيكونون من اللاعبين النشطين، بينما تصل هذه النسبة إلى 60% في المملكة العربية السعودية، مما يُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الصناعة في المنطقة".