دبي: دراجة نارية تصطدم بشاحنة ووفاة سائقها

أعلنت شرطة دبي، اليوم الأربعاء، عن وفاة سائق دراجة نارية صباح اليوم على شارع الشيخ زايد إثر اصطدامه بشاحنة متوقفة. وقع الحادث المميت بعد توقف الشاحنة بشكل غير آمن على جانب الطريق بسبب عطل فني، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الدراجة النارية التي كانت تقترب منه، واصطدامها بالشاحنة. ووقع الحادث قبيل جسر المرابع العربية المتجه نحو أبوظبي.