دبي: دراجة نارية تصطدم بشاحنة ووفاة سائقها

أعلنت شرطة دبي، اليوم الأربعاء، عن وفاة سائق دراجة نارية صباح اليوم على شارع الشيخ زايد إثر اصطدامه بشاحنة متوقفة. وقع الحادث المميت بعد توقف الشاحنة بشكل غير آمن على جانب الطريق بسبب عطل فني، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الدراجة النارية التي كانت تقترب منه، واصطدامها بالشاحنة. ووقع الحادث قبيل جسر المرابع العربية المتجه نحو أبوظبي.
أوضح العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحادث نجم عن عوامل عدة، منها توقف الشاحنة بشكل غير آمن على جانب الطريق، وعدم انتباه سائق الدراجة النارية، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح بالغة في موقع الحادث.
أكد العميد بن سويدان أن التوقف على كتف الطريق دون داعٍ يُعدّ من أخطر المخالفات المرورية، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث جسيمة. وأوضح أن كتف الطريق مُخصص فقط للحالات الطارئة، كالأعطال المفاجئة أو الحالات الطبية العاجلة، ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.
وأضاف أن الحوادث "شبه اليومية" تقع بسبب التوقف غير الآمن على جوانب الطرق، مشددًا على ضرورة توعية السائقين بتجنب هذه الأماكن إلا في الحالات القصوى. ويُعدّ هذا مخالفة مرورية خطيرة في دبي، تُعاقب عليها غرامات بآلاف الدراهم، ونقاط مرورية، واحتمال حجز المركبة.
يجب على سائقي السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل نقل سيارتهم إلى المسار الآمن في أقصى اليمين وتجنب نقاط التوقف الخطرة على الطرق السريعة.
وأكد العميد بن سويدان أهمية فحص حالة المركبة قبل الانطلاق لتجنب الأعطال المفاجئة، واستخدام وسائل السلامة مثل إشارات الخطر والمثلثات التحذيرية لتنبيه المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس.
وحذر كذلك من أن السرعة الزائدة وعدم الحفاظ على مسافة آمنة يزيدان بشكل كبير من خطر وقوع الحوادث، وحث السائقين على الالتزام بحدود السرعة القانونية والبقاء يقظين، خاصة في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.
وسلط الضوء على تشتت انتباه السائق كسبب رئيسي آخر للحوادث الخطيرة، داعيًا السائقين إلى التركيز التام على الطريق وتجنب المشتتات كالهواتف المحمولة أو التفاعل مع الركاب. وتُعاقب هذه المخالفات المرورية الخطيرة بغرامات وحجز المركبة.
أكد العميد بن سويدان أن الالتزام بقوانين وأنظمة المرور هو السبيل الوحيد لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف: "ستواصل شرطة دبي تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، لا سيما مرتكبي المخالفات الخطيرة التي تُعرّض حياة الآخرين للخطر"، حاثًا جميع مستخدمي الطريق على التعاون مع الجهات المعنية لضمان السلامة العامة والحد من حوادث المرور.