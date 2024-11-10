دبي: "داون بارنابل"..رائدة في دعم الرياضة النسائية
في حين يدرك الكثير منا أن الرياضة الرجالية تحظى بتغطية إعلامية أكبر من الرياضة النسائية، إلا أن قِلة من الناس لديهم الجرأة الكافية لمحاولة القيام بشيء حيال ذلك - مثل المقيمة في دبي "داون بارنابل".
في عام 2022، شاركت المغتربة الكندية في تأسيس واحدة من أوائل المنصات في الشرق الأوسط لتسليط الضوء على الرياضات النسائية وتسليط الضوء على رياضات التحمل والحركة المتخصصة التي نادراً ما يتم عرضها في وسائل الإعلام الرئيسية.
مع 84 حلقة الآن، أصبح لبرنامج The Mettleset مستمعين في 114 دولة، ويضم العديد من رواد الرياضة الأكثر إثارة في المنطقة، بما في ذلك مروج عادل، أول راكبة دراجات محترفة في المملكة العربية السعودية، ونظيرة الحارثي، أول امرأة عمانية تصل إلى قمة إيفرست.
وأضاف بارنابل لصحيفة خليج تايمز : "يظهر نجاحنا أن الناس يريدون سماع المزيد من الأصوات النسائية ووجهات النظر المتنوعة من الشرق الأوسط".
تقوم الممثلة البالغة من العمر 43 عاماً بالبحث وتقديم وتحرير كل حلقة بنفسها. إنه عمل شاق، خاصة وأنها توازن بينه وبين إدارة شركتها الاستشارية الخاصة في مجال الاتصالات.
وأشارت إلى أنه لم يكن هناك وقت أكثر إثارة للاهتمام من الآن للمشاركة في الرياضة النسائية في الشرق الأوسط. "في كل أسبوع يبدو أن هناك امرأة أخرى تحقق إنجازًا مذهلاً سيُسجل في التاريخ".
"على سبيل المثال، شهدنا هذا الصيف أن صفية الصايغ أصبحت أول متسابقة دراجات إماراتية تتنافس في الألعاب الأولمبية، في حين أصبحت دنيا أبو طالب أول امرأة سعودية تحصل على تأهيل مباشر للألعاب الأولمبية. إنه لشرف لنا أن ندعمهن ونساعد المنطقة في تطوير منظومتها الرياضية النسائية."
السعي إلى التغيير
عملت بارنابل في مجال الاتصالات الرياضية لمدة 14 عامًا. وقد نشأت فكرة البودكاست لأول مرة في عام 2019 عندما شعرت بالإحباط من مدى صعوبة توليد التغطية الإعلامية لحدث رياضي نسائي كانت تعمل عليه. زاد اهتمامها بالرياضات التي تتطلب التحمل والرياضات المتخصصة عندما أكملت أول حدث لها في سباقات الدراجات فائقة السرعة في نفس العام.
وأضافت: "لقد انتقلت من شراء دراجة إلى إكمال سباق BikingMan Oman الذي يبلغ طوله 1030 كيلومترًا في ثلاثة أشهر فقط. لقد كان الأمر جنونيًا، لكنني أحببت كل شيء فيه. لقد أظهر لي أنه بالعمل الجاد والمثابرة، كل شيء ممكن".
وأضافت: "أحب ركوب دراجتي وقضاء الوقت في الطبيعة. لقد عرّفني ركوب الدراجة على العديد من الأشخاص الرائعين، كما ساعدتني الساعات التي قضيتها بمفردي في عُمان في تحديد نوع الحياة التي أريد أن أعيشها، وكيف أريد أن أظهر للعالم".
في عام 2022، قبلت وظيفة جديدة أدركت سريعًا أنها لا تتوافق مع قيمها. وقد ألهمها ذلك بالاستقالة، والذهاب في الاتجاه الآخر تمامًا، وأخيرًا خوض التجربة وإطلاق منصتها الخاصة.
"قررت استخدام المهارات والموارد والاتصالات التي اكتسبتها طوال مسيرتي المهنية لإحداث تغيير مؤثر في صناعة الرياضة. أشعر أن هذه هي رسالتي في الحياة. عندما كنت أصغر سنًا، كنت أركز على التقدم في مسيرتي المهنية وأردت أن أصبح الرئيس التنفيذي لشركتي الخاصة.
"لكن اكتشاف رياضة ركوب الدراجات الهوائية جعلني أدرك أن الحياة تحتوي على الكثير من الأشياء، وأن هناك العديد من الطرق لمواءمة عملك مع قيمك."
حياة ذات معنى
بالإضافة إلى كل ما سبق، تكرس بارنابل نفسها للعمل الدعائي. فهي تمارس الضغط من أجل التغيير خلف الكواليس، وأجرت كميات كبيرة من الأبحاث التي تشاركها مع المنظمات الرياضية والعلامات التجارية ووكالات الإعلام، وكل ذلك بهدف الحصول على المزيد من الدعم للرياضة النسائية.
"كلما أخبرتني النساء أو الفتيات أن عملي ساعدهن بطريقة ما، فإن ذلك يجعلني عازمة على الاستمرار، على الرغم من التحديات. ولكن، مثل الرياضيين أنفسهم، نحن بحاجة إلى الدعم. أجري الكثير من المحادثات، لكننا لم نعثر بعد على راعٍ
"منذ عام 2019، شاركت في ثلاثة سباقات أخرى للدراجات الهوائية، كما أصبحت أمارس رياضة ركوب الدراجات الجبلية بشكل مكثف. أريد أن يتمتع الجميع بنفس النوع من التجارب التي مررت بها من خلال الرياضة، وأن يشعروا بسحر المغامرة والمنافسة والحركة والإنجاز".
"ولكن لكي يحدث ذلك، يتعين علينا أن نجعل العالم يدرك أن الرياضيات يستحقن نفس الفرص والمساواة والدعم الذي يتمتع به الرياضيون الذكور."