دبي: "داون بارنابل"..رائدة في دعم الرياضة النسائية

مع 84 حلقة الآن، أصبح لبرنامج The Mettleset مستمعين في 114 دولة، ويضم العديد من رواد الرياضة الأكثر إثارة في المنطقة، بما في ذلك مروج عادل، أول راكبة دراجات محترفة في المملكة العربية السعودية، ونظيرة الحارثي، أول امرأة عمانية تصل إلى قمة إيفرست.