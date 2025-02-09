دبي: خيبة أمل ضحايا "محتال تيندر" ومدافعات عن حقوق النساء من منحه منصة إعلامية

وقد أثار هذا الجدل غضب سكان دبي، وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة. وتساءلت إحدى المدافعات عن حقوق المرأة في دبي: "لقد احتال (ليفايف) على العديد من النساء وسرق مئات الآلاف من الدولارات نقدًا. وقد تم القبض عليه واتهامه بالاحتيال وسرقة الهوية. لماذا يتم التعامل معه وكأنه نوع من المؤثرين؟".