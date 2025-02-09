دبي: خيبة أمل ضحايا "محتال تيندر" ومدافعات عن حقوق النساء من منحه منصة إعلامية
قامت محطة إذاعية محلية للموسيقى بحذف بودكاست يظهر فيه المحتال المدان "سيمون ليفايف"، المعروف باسم "محتال تيندر"، بعد احتجاجات عامة. كما بثت محطة إذاعية مملوكة لنفس المجموعة مقابلة مع ليفايف، مما أضاف إلى ردود الفعل العنيفة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المجموعة. لكن ليفايف نشر صورا من استوديو قناة ترفيهية محلية ــ رغم عدم بث أي مقابلة من جانبهم.
الاسم الحقيقي لـ"ليفايف" هو "شمعون حيوت"، وهو إسرائيلي قضى عامين ونصف العام في سجن فنلندي بتهمة الاحتيال على ثلاث نساء. ثم قضى 15 شهرًا في سجن إسرائيلي بعد إدانته بأربع تهم احتيال، لكن تم إطلاق سراحه بعد خمسة أشهر. وما زال يواجه قضايا نشطة ضده.
وتواصل العديد من الأفراد والمقيمين مع صحيفة خليج تايمز ، معربين عن صدمتهم وانزعاجهم من قيام هذه المنصات الإعلامية بإعطاء مساحة على الهواء لرجل لديه تاريخ موثق من الاحتيال وسرقة الهوية.
ومن بين هؤلاء النساء كانت "سيسيلي فيلهوي"، و"أيلين شارلوت"، و"بيرنيلا سيهولم" - النساء الثلاث اللاتي ظهرن في الفيلم الوثائقي The Tinder Swindler على Netflix، والذي كشف عن مخططات ليفايف المعقدة لخداع النساء وسرقة مبالغ كبيرة من المال.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز عبر الهاتف من لندن، قالت المتحدثة التحفيزية النرويجية سيسيلي فيلهوي إنها شعرت بالفزع من منح ليفايف منصة في دبي.
"من العار أن يُمنح ميكروفونًا ومنصة لتشويه سمعتنا ونشر الأكاذيب. إنه مجرم دمر حياة الناس. لقد خدعني وخدع العديد من النساء الأخريات، وتركنا في حالة من الخراب المالي، ومع ذلك فهو يمشي حراً، ويعيد تسمية نفسه كنوع من المشاهير"، قالت.
"حتى اسمه ليس حقيقيا"
وكشفت فيلهوي أيضًا أنها وسيوهولم وشارلوت سافرا إلى إسرائيل العام الماضي للإدلاء بشهادتهم ضد ليفايف. وقالت: "حتى اسمه ليس حقيقيًا. اسمه شمعون حايوت، وقد سرق اسم ليفايف من رجل أعمال حقيقي"، في إشارة إلى ليف ليفايف، قطب الماس الإسرائيلي الروسي الذي تقاضي عائلته حايوت بتهمة انتحال صفة ابن ليفايف والاستيلاء على اسم عائلتهم.
وانتقدت سيوهولم وسائل الإعلام لفشلها في التحقق من الحقائق قبل منح فرصة البث المباشر لمحتال مدان. وقالت: "من المخيب للآمال أن نرى وسائل الإعلام والمدونين الصوتيين يتجاهلون الحقائق بينما يوفرون له منصة".
وكررت شارلوت رأيها قائلة إن ليفايف ليس من يدعي أنه هو. وقالت: "سيمون ليفايف هو شمعون يهودا حيوت - محتال أدين مرتين ويدمر حياة الناس. هذا لن يتغير. أي شخص يبث أو يجري مقابلة أو يمنحه منصة هو متواطئ في احتياله والأذى الذي يستمر في إلحاقه بضحاياه".
ليفايف يدافع عن نفسه
في المقابلات التي تم حذفها الآن، دافع ليفيف عن نفسه، مدعيا أن الفيلم الوثائقي The Tinder Swindler كان مضللاً، وصوره بشكل غير عادل.
"أنا لست الشخص الذي صوروني عليه. سيمون الحقيقي ليس الشخص الذي تراه في الفيلم. لقد ارتكبت أخطاء في حياتي، ودفعت ديوني للمجتمع. الجميع يرتكبون الأخطاء، ومجرد قيامي بتزوير شيك عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري، لا ينبغي أن يُحتسب ضدي طوال حياتي"، قال.
وزعم أيضًا أن ضحاياه يستفيدون من اسمه، وادعى أنه سيوضح الأمور في فيلم وثائقي جديد على Netflix من المقرر عرضه في مايو/أيار من هذا العام.
ورفضت فيلهوي ادعاءاته. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة"، مضيفة أنها تشك في وجود أي فيلم وثائقي من هذا القبيل.
وعندما تواصلت صحيفة خليج تايمز مع ليفايف للحصول على دليل على صحة الفيلم الوثائقي المزعوم، لم تتلق أي رد. وعرض ممثل الشركة التي تديره إجراء مقابلة بشرط أن تقدم صحيفة خليج تايمز لليفايف مسودة كاملة للمقال قبل النشر - وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.
"سلامتنا هي الأهم"
وقد أثار هذا الجدل غضب سكان دبي، وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة. وتساءلت إحدى المدافعات عن حقوق المرأة في دبي: "لقد احتال (ليفايف) على العديد من النساء وسرق مئات الآلاف من الدولارات نقدًا. وقد تم القبض عليه واتهامه بالاحتيال وسرقة الهوية. لماذا يتم التعامل معه وكأنه نوع من المؤثرين؟".
وتساءلت امرأة أخرى، وهي من المدافعات النشطات عن حقوق المرأة، عن سبب قيام بعض وسائل الإعلام في دبي - المدينة المشهورة بموقفها القوي بشأن تمكين المرأة - بإعطاء مساحة لمحتال مدان.
وأضافت: "تفتخر دبي بتمكين المرأة. لقد شعرت بالفزع الشديد عندما رأيت "محتال تيندر" هنا، وتواصلت على الفور لتنبيه نساء دبي. سلامتنا هي الأهم، ولا أعتقد أن الترويج لشخص مثله يتماشى مع الجهود الموثقة التي تبذلها المدينة من أجل رفاهيتنا والمساواة".
وفي الوقت نفسه، أعلن ليفايف عن إطلاق عملة الميم الخاصة به، والمقرر إطلاقها في عيد الحب. وحمل ملصق يضم صورته - التي شاركها على X - شعار "الوقوع في حب الصخب"، إلى جانب الرسالة الغامضة "كن مستعدًا، أعداؤنا يلاحقوننا"، في إشارة إلى جملته الشهيرة من المسلسل الذي بثته نتفليكس.