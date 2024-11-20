دبي :خطة طموحة لـ 8 مطارات صغيرة داخل"آل مكتوم الدولي"

قال "بول" أنّ الأوان قد آن لكسر قيود الماضي وإعادة بناء المطارات من جديد لتغيير طريقة عملها. وأضاف: "لقد ظللنا نكرر نفس العمليات القديمة لعقود طويلة، والمسألة لا تكمن في إضافة المزيد، بل في التخلص من العقبات والقيود. أرغب في رؤية مستقبل للمطارات يتسم بالسلاسة والانسيابية، حيث لا مكان للتوقفات أو الطوابير، لا تسجيل وصول مرهق، لا مشاكل في الأمتعة، لا مراقبة جوازات سفر متشددة، ولا إجراءات أمنية معقدة. يجب أن تتم معالجة جميع هذه الأمور بسلاسة أثناء تحرك المسافرين في مساحة مدارة بكفاءة".