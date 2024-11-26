دبي: خطة تأمين صحي شامل لكبار السن
تم إطلاق خطة تأمين صحي جديدة في دبي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لكبار السن. ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه، حيث يضمن حصول كبار السن على خدمات طبية شاملة تشمل الرعاية الوقائية والعلاج المتقدم.
حيث تعاونت شركة دبي للتأمين مع شركة "أستر دي إم" للرعاية الصحية لإطلاق برنامج "رعاية كبار السن" (Vibrance Senior).
وأوضحت صحيفة "خليج تايمز" أن أقساط التأمين تختلف باختلاف عمر المستفيد، وتتراوح بين 16,693 و27,591 درهماً سنوياً، حيث يبلغ القسط السنوي 16,693 درهماً لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماَ، و22,146 درهماً لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاماً، بينما يصل إلى 27,591 درهماً لمن تتراوح أعمارهم بين 75 و79 عاماً.
وتُعتبر الأقساط المُعلنة "تقريبية" وقابلة للتغيير بناءً على التاريخ الطبي للمستفيد. ويتوفر خياران للخطة: الأولى تُقدم حداً سنوياً للصيدليات بقيمة 3,000 درهم مع تحمل المُستفيد 20% من الرسوم، بينما تُقدم الثانية حداً بقيمة 5,000 درهم. وتشمل المزايا المُشتركة حداً سنوياً بقيمة 150,000 درهم، وفحصاً صحياً منزلياً مجانياً خلال أول 30 يوماً من تفعيل الوثيقة، بالإضافة إلى تغطية الطوارئ، وغيرها من المزايا.
تتضمن الباقة الشاملة ما يلي:
الرعاية المتخصصة للأمراض المزمنة والتهاب المفاصل.
إدارة الأمراض المزمنة.
تغطية شاملة تبدأ من الفحوصات الوقائية إلى الرعاية الصحية المتقدمة.
المتابعة من المنزل: تُمكّن منصة "ترو دوك" (TruDoc) للرعاية الصحية عن بُعد المرضى من الحصول على الاستشارات الطبية ومتابعة حالاتهم بكل سهولة وراحة من منازلهم.
تُوظّف هذه الخطة أحدث التقنيات لضمان حصول كبار السن، خاصة الذين يُعانون من أمراض مزمنة، على "خطط رعاية شخصية" مصممة بناءً على بياناتهم الصحية، ويمكن الوصول إليها ومُراقبتها عن بُعد. كما يتوفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر التطبيق أو الهاتف.
خفض تكاليف الرعاية الصحية
عادة ما تكون الرعاية الصحية لكبار السن مكلفة بسبب الزيارات المتكررة للمستشفيات، وإدارة الأمراض المزمنة، والحاجة إلى رعاية متخصصة.
وقد أكد أحد ممثلي الشركة أن التكلفة السنوية الأولية لهذه الخطة تُعد تنافسية، حيث تبدأ الخطط المماثلة من 25,000 درهم. وأشار إلى أن الاستشارات عن بُعد تساهم في تقليل زيارات العيادات الخارجية غير الضرورية وتعزز التشخيص المبكر للحالات الصحية. وأضاف أن التدابير الوقائية والبرامج المنظمة تُقلل من مضاعفات الأمراض وتساعد على تجنب الحاجة إلى دخول المستشفى.
أكد عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، أن البرنامج يُقدم تغطية شاملة تضمن لكبار السن الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة.
وقالت "أليشا موبن"، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "تُقدم هذه المبادرة لكبار السن في دبي مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية التي تُلبي جميع احتياجاتهم، بدءاً من خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، ووصولاً إلى الاستشارات الشخصية. ونهدف من خلالها إلى تحسين نوعية حياة كبار السن في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم حلول رعاية صحية شاملة ويسهل الوصول إليها."