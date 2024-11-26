دبي: خطة تأمين صحي شامل لكبار السن

وقد أكد أحد ممثلي الشركة أن التكلفة السنوية الأولية لهذه الخطة تُعد تنافسية، حيث تبدأ الخطط المماثلة من 25,000 درهم. وأشار إلى أن الاستشارات عن بُعد تساهم في تقليل زيارات العيادات الخارجية غير الضرورية وتعزز التشخيص المبكر للحالات الصحية. وأضاف أن التدابير الوقائية والبرامج المنظمة تُقلل من مضاعفات الأمراض وتساعد على تجنب الحاجة إلى دخول المستشفى.