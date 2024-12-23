دبي: خصومات حتى 90% الخميس لمدة 12 ساعة

على مدار 12 ساعة يوم الخميس، سيتمكن سكان دبي وزوارها من التسوق والاستفادة من خصومات تصل إلى 90% في جميع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم في أنحاء الإمارة.

ستشارك أكثر من 100 علامة تجارية فاخرة، سواء كانت دولية أو محلية، في العروض والخصومات الحصرية على الأزياء والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والسلع المنزلية، وذلك ضمن التخفيضات الكبيرة التي ستبدأ مع انطلاق الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق

تشمل المراكز التجارية المشاركة في هذه المبيعات، التي ستُقام من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء.

سيشهد الحدث أيضاً عروضاً ترويجية مثيرة مثل فعالية "العب & اربح" في مراكز تسوق مختارة. يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر المشاركة عبر تطبيق (شير)SHARE للحصول على فرص للفوز بجوائز قيمة مثل سامسونغ غلاكسي بادس Samsung Galaxy Buds و آبل واتش Apple Watch و آبل ماك بوك آير Apple MacBook Air و أسوس نوت بوك Asus Notebook.

ويمتد موسم التخفيضات الأوسع لمهرجان دبي للتسوق من 26 ديسمبر 2024 إلى 2 فبراير 2025، ويقدم خصومات تصل إلى 75% في جميع مراكز التسوق ومناطق التسوق في دبي.