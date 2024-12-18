دبي: خدمة طبيب الأسنان المنزلي تصل إليك في 45 دقيقة

ربما اعتاد سكان دبي على رؤية مخططين محترفين وهم يجهزون المنازل لحفلات منزلية أو متخصصين في صالونات التجميل وهم يجهزون الأماكن لخدمات التجميل، لكن الآن، أصبح من الشائع أن يشاهدوا طبيب أسنان وفريقه يصلون إلى منازلهم، محولين إياها إلى عيادات مؤقتة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المرضى قريباً من متابعة وصول طبيبهم إلى منازلهم في الوقت الفعلي، تماماً مثل مراقبة تقدم توصيل الطعام.