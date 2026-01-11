دبي: حين يبكي المهرج.. "ماكس أميني" يحول الكوميديا إلى منبر للحقوق والحريات

لطالما عوملت الكوميديا كمساحة محايدة، ومكان يمكن للجمهور الهروب فيه من السياسة والتوتر العالمي، ولو لساعة واحدة فقط. لكن هذا التوقع يتغير الآن؛ ففي مختلف المسارح العالمية، ينسج الكوميديون بشكل متزايد القضايا السياسية والهوية والأحداث الجارية في عروضهم، متوقفين عن إلقاء النكات للتأمل فيما يحدث خارج القاعة.

ينعكس هذا التحول في أعمال ماكس أميني، الكوميدي الإيراني-الأمريكي، الذي ركزت عروضه الأخيرة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي على إيران، حيث تكثفت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.

قبل خمسة أيام، شارك أميني مقطع فيديو من أحد عروضه "ستاند أب كوميدي" يتوقف فيه بمنتصف العرض ليتحدث مباشرة عن إيران. في المقطع، يبتعد عن النكات ليشيد بشجاعة الشعب الإيراني ويعبر عن إيمانه بجيلاً جديداً قادراً على تشكيل مستقبل البلاد.

واقع الاحتجاجات وصدى المسرح

ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات في إيران إلى 116 شخصاً على الأقل، وفقاً لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) ومقرها الولايات المتحدة. ورافق الاضطرابات انقطاع للإنترنت في جميع أنحاء البلاد استمر لأكثر من 60 ساعة، وفقاً لمجموعة المراقبة "نت بلوكس" (NetBlocks)، مما حد من الوصول إلى وسائل التواصل والمعلومات. ورغم التعتيم، استمر المتظاهرون في النزول إلى الشوارع، بينما حذرت جماعات حقوقية من أن السلطات تستخدم القوة المميتة لقمع المظاهرات.

وخلال قمة المليار متابع التي انطلقت في 9 يناير، أشار أميني إلى كيف وجدت الحقيقة السياسية طريقها إلى مسارح الكوميديا، ليس كعنوان رئيسي ولكن كسياق معاش. وقال أميني إن الكوميديا اليوم تبدو أكثر جرأة مما كانت عليه في السابق، لا سيما في المنطقة.

وأضاف: "لقد نمت الكوميديا بالتأكيد في المنطقة. ثقافياً، هناك تسامح أعلى بكثير مع مواضيع معينة، وبطريقة إيجابية. الثقافة هنا تتحرك بسرعة عندما يتعلق الأمر بالفن وفهم الوسائط المختلفة".

الخطوط الحمراء والاختيار الشخصي

أوضح أميني، الذي بدأ مسيرته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أن الحدود المحيطة بما يمكن للكوميديين مناقشته قد تزحزحت، رغم أنها لم تختفِ تماماً.

وقال: "هناك دائماً خطوط حمراء. الثقافات والدول المختلفة ترى تلك الخطوط الحمراء بشكل مختلف. بالنسبة للمنطقة، أشعر أننا قطعنا شوطاً طويلاً. أنا أقدم عروضاً هنا وأشعر براحة تيرة في التحدث بحرية، ولكن ضمن الخطوط التوجيهية الثقافية. إنه ليس شيئاً أفرضه قسراً، بل هو أمر ينسجم ببساطة".

ومع تناول الكوميديين المتزايد للقضايا السياسية أو الاجتماعية، يحرص أميني على عدم اعتبار ذلك واجباً، قائلاً: "هم ليسوا مسؤولين عن فعل ذلك، إنه اختيار".

وبالنسبة له، فإن هذا الاختيار متجذر في القيم وليس مجرد تعليق عابر؛ حيث يرى أن الحديث عن حقوق الإنسان والوقوف إلى جانب الناس يأتي بشكل طبيعي، ليس كبيان رسمي، بل كانعكاس لما يهتم به.

وقال: "أنا دائماً أشجع الأشياء الإيجابية للمجتمع. أريد أن يتمكن الناس من فعل ما يحبون وأن يحظوا بحياة طيبة. الأمر بهذه البساطة".

تأثير منصات التواصل

ساهم صعود وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم هذا التحول؛ حيث تسافر مقاطع من العروض الكوميدية الآن إلى ما هو أبعد من القاعة، لتصل إلى جماهير عالمية قد تتعرف على الرسائل السياسية من خلال الفكاهة قبل أن تصادفها في أي مكان آخر.

وتستمر قمة المليار متابع من 9 إلى 11 يناير في دبي تحت شعار "محتوى هادف". يجمع الحدث أكثر من 15,000 صانع محتوى، وقادة إعلام، وصناع قرار، بهدف استكشاف التأثير المتزايد للمنصات الرقمية على المجتمع، والحوكمة، والتواصل العالمي.