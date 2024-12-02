دبي: حوافز مغرية لوسطاء العقارات ..سيارات وساعات فاخرة

وبحسب شركة الاستشارات العقارية VVS Estate ومقرها دبي، من المتوقع أن يشهد عام 2024 إصدار نحو 10 آلاف ترخيص جديد للوسطاء العقاريين مقارنة بنحو 8 آلاف ترخيص في عام 2023، و7500 ترخيص في عام 2022، و7 آلاف ترخيص في عام 2021.