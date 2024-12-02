دبي: حوافز مغرية لوسطاء العقارات ..سيارات وساعات فاخرة
من "مرسيدس بنز" إلى "بورشه" إلى "آيفون 16 برو ماكس" وحتى رحلات العطلات والساعات باهظة الثمن - هكذا يكافئ مطورو دبي الوكلاء العقاريون الذين يبيعون العقارات بسرعة ويجلبون لهم أعمالاً بقيمة مئات الملايين من الدراهم.
ويقيم المطورون جوائز سنوية ونصف سنوية وربع سنوية لمكافأة الوسطاء، اعتماداً على أداء مشاريعهم.
ويعتبر دور وسطاء العقارات في غاية الأهمية بالنسبة للمطورين في دبي حيث أنهم يبيعون جزءاً كبيراً من مشاريعهم.
إن الحوافز تشجع السماسرة على تقديم أداء أفضل، مما يدفعهم إلى بيع المزيد من العقارات وإتمام الصفقات بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات للمطورين. والجانب الرئيسي الآخر هو جوائز المطورين لأن النظر إليهم باعتبارهم من بين أفضل عشر شركات عقارية أو أفضل سمسار أمر قيم في سوق تنافسية للغاية.
وكانت شركة داماك العقارية، وسمانا للتطوير العقاري، وعزيزي للتطوير العقاري من بين أبرز المطورين الذين استضافت مؤخراً جوائز لتكريم الوسطاء.
وشهدت بعض مراسم توزيع الجوائز التي حضرتها صحيفة الخليج تايمز قيام المطورين بمكافأة كبار السماسرة بسيارات مرسيدس بنز وبورش. وقال خبراء في الصناعة إن كبار السماسرة يحصلون أيضاً على أحدث هواتف آيفون والساعات الفاخرة مثل رادو، حيث يصل سعر كل منها إلى مئات الآلاف من الدراهم. وتضاف هذه المكافآت إلى العمولة الممنوحة للوسطاء.
قامت شركة "سامانا" للتطوير العقاري مؤخراً بمكافأة 20 وكالة عقارية من أفضل الوكالات أداءً. وفي حين حصلت الشركة الأولى على سيارة مرسيدس بنز، حصل الفائزون بالمركزين الثاني والثالث على ساعات رولكس. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم حوافز نقدية وتذاكر طيران أيضًا.
وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري إن مثل هذه المكافآت تعزز الشعور بالولاء وتشجع الوسطاء على إعطاء الأولوية لمشاريع المطور وتساهم بشكل كبير في نجاحهم بشكل عام.
وقال فاروق: "إن مكافأة أفضل الوسطاء بالنسبة لنا هي بمثابة تقدير لمساهمتهم القيمة في رحلة نمو الشركة"، مضيفًا أن الشركة وصلت إلى حصة سوقية تبلغ 4.6 في المائة، وهي نتيجة مباشرة لالتزامها بالجودة ومساهمة شركائها في القنوات.
أطلقت شركة سمانا مؤخراً برنامج حوافز لشركاء القنوات بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 3.2 مليون درهم إماراتي لتكريم ومكافأة أفضل الوسطاء أداءً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سامانا ديفلوبرز: "على الرغم من أننا لا نفصح عن تفاصيل محددة للمكافآت الفردية، إلا أننا نستطيع أن نؤكد لكم أن البرنامج يقدم مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الرحلات الفاخرة، والأدوات الراقية، وغيرها من المكافآت الحصرية".
وبفضل دعم شركائها في القنوات، حققت سامانا زيادة مذهلة في المبيعات بنسبة 600% في عام 2023، وتوقعت نموًا بنسبة 400% بحلول عام 2024.
وبحسب شركة الاستشارات العقارية VVS Estate ومقرها دبي، من المتوقع أن يشهد عام 2024 إصدار نحو 10 آلاف ترخيص جديد للوسطاء العقاريين مقارنة بنحو 8 آلاف ترخيص في عام 2023، و7500 ترخيص في عام 2022، و7 آلاف ترخيص في عام 2021.
وقالت "فالنتينا روسو"، مؤسسة وشريكة إدارية في شركة في في إس العقارية: "إن الزيادة الكبيرة في تراخيص السماسرة تسلط الضوء على الطبيعة النابضة بالحياة والمتوسعة لسوق العقارات في دبي. ويرغب المزيد من الأفراد في الانضمام إلى الصناعة كوسطاء محترفين، مما يؤكد على الحاجة إلى التدريب الرسمي والشهادات للحفاظ على المعايير العالية داخل المهنة".
وقال "سيمون بيكر"، المدير العام لشركة "هاوس آند هاوس" للعقارات، إن المطورين يكافئون السماسرة الأعلى مبيعًا بشكل أساسي من خلال العمولة، على الرغم من وجود حوافز إضافية في بعض الأحيان مثل هواتف آيفون أو العطلات وما إلى ذلك.
وقال بيكر لصحيفة خليج تايمز: "لقد رأينا بعض المطورين يقدمون جوائز مثل السيارات الفاخرة، ولكن الحافز الرئيسي للوسطاء هو العمولة المذهلة التي يمكنهم كسبها - 5 في المائة على عقار راقٍ بقيمة ملايين الدولارات هو بالتأكيد حافز مالي مثير للوسطاء ".
وأوضح أن الجوائز والهدايا تذهب إلى وسطاء فرديين أو شركات وساطة، بحسب المطور ونظام الحوافز.
وأوضح بيكر أنه عادة ما يكون هناك شرط يفرض على الوسطاء بيع الحد الأدنى من عدد الوحدات أو الحد الأدنى من قيمة الجوائز.
"نعم، هذا هو الحال عادة، على الرغم من أن كل مطور لديه معايير مختلفة وطرق مختلفة لتنظيم الأهلية. قد يعطي المطور لشركة عقارية هدف مبيعات محدد مرتبط بوحدة فردية - لذلك إذا قمت ببيع عدد "x" من الوحدات، فإنك (الشركة) تحصل على جائزة متفق عليها"، أضاف بيكر.